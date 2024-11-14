Нигяр Арпадараи: Частный сектор принимает активное участие на COP29

Частный сектор принимает активное участие на проходящей в Баку климатической конференции COP29.

Частный сектор принимает активное участие на климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на "Климатической платформе бизнеса, инвестиций и филантропии COP29", организованной совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Она выразила удовлетворение участием частного сектора в этом процессе:

"Несколько лет назад процессы COP были меньшего масштаба. То есть, переговоры велись в основном между правительствами. Частный сектор не принимал в этом активного участия. Однако привлечение частного сектора в этот процесс необходимо. Потому что именно частный сектор будет выполнять обязательства, взятые на себя государствами. С каждым годом мы наблюдаем все более активное участие частного сектора в реализации целей COP", - отметила она.