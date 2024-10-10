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Нигяр Арпадараи: Цель Азербайджана - стать мостом между сторонами диалога

Нигяр Арпадараи: Цель Азербайджана - стать мостом между сторонами диалога Цель Азербайджана, как председательствующей стороны, - стать мостом между сторонами диалога.
COP29
10 октября 2024 г. 14:33
Нигяр Арпадараи: Цель Азербайджана - стать мостом между сторонами диалога

Цель Азербайджана, как председательствующей стороны, - стать мостом между сторонами диалога.

Как передает Report, об этом сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29).

По ее словам, мировому сообществу нужно объединиться и координированно совершать климатические действия.

"В разных регионах существуют разные проблемы и возможности, но у всех нас один дом - планета. Поэтому нам необходимо доверять друг другу", - сказала она.

По ее словам, амбициозные планы очень важны, но прозрачная отчетность об их фактическом выполнении важна еще больше для демонстрации реального прогресса: "Таким образом, негосударственные субъекты играют решающую роль, предоставляя ценные отчеты, которые могут не только дополнить национальную отчетность, но и помочь сформировать, усовершенствовать отчетности о борьбе с климатическими изменениями".

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Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: Azərbaycanın məqsədi dialoq tərəfləri arasında körpü olmaqdır
Версия на английском языке Nigar Arpadarai: Azerbaijan seeks to become bridge between dialogue parties

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