Нигяр Арпадараи: Цель Азербайджана - стать мостом между сторонами диалога

Цель Азербайджана, как председательствующей стороны, - стать мостом между сторонами диалога.

Цель Азербайджана, как председательствующей стороны, - стать мостом между сторонами диалога.

Как передает Report, об этом сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29).

По ее словам, мировому сообществу нужно объединиться и координированно совершать климатические действия.

"В разных регионах существуют разные проблемы и возможности, но у всех нас один дом - планета. Поэтому нам необходимо доверять друг другу", - сказала она.

По ее словам, амбициозные планы очень важны, но прозрачная отчетность об их фактическом выполнении важна еще больше для демонстрации реального прогресса: "Таким образом, негосударственные субъекты играют решающую роль, предоставляя ценные отчеты, которые могут не только дополнить национальную отчетность, но и помочь сформировать, усовершенствовать отчетности о борьбе с климатическими изменениями".