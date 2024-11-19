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Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования

Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования Азербайджан хорошо справился с организацией столь крупного мероприятия, предоставив сторонам платформу для переговоров.
COP29
19 ноября 2024 г. 12:57
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования

Азербайджан хорошо справился с организацией столь крупного мероприятия, предоставив сторонам платформу для переговоров.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр охраны окружающей среды Нигерии Баларабе Аббас Лаваль.

По его словам, переговоры проходят успешно. "Мы сосредоточены на самой важной теме - финансирование", - сказал он.

Говоря об итоговой декларации, министр выразил надежду, что стороны договорятся о климатическом финансировании. "Мы очень надеемся на это. В Дубае было много обещаний, но большинство из них остались невыполненными", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyalı nazir: Azərbaycan COP29-da tərəflərə danışıqlar üçün platforma təqdim edib
Версия на английском языке Nigerian minister: 'We are focused on important issue of funding'

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