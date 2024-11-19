Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования

Азербайджан хорошо справился с организацией столь крупного мероприятия, предоставив сторонам платформу для переговоров.

Азербайджан хорошо справился с организацией столь крупного мероприятия, предоставив сторонам платформу для переговоров.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр охраны окружающей среды Нигерии Баларабе Аббас Лаваль.

По его словам, переговоры проходят успешно. "Мы сосредоточены на самой важной теме - финансирование", - сказал он.

Говоря об итоговой декларации, министр выразил надежду, что стороны договорятся о климатическом финансировании. "Мы очень надеемся на это. В Дубае было много обещаний, но большинство из них остались невыполненными", - отметил министр.