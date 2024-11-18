Ниджат Алиев: Ядерные технологии играют важную роль в смягчении последствий изменения климата

Ядерная энергия является надежным источником электроэнергии, способствуя сокращению выбросов углекислого газа и играя важную роль в борьбе с изменением климата.

Ядерная энергия является надежным источником электроэнергии, способствуя сокращению выбросов углекислого газа и играя важную роль в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Ниджат Алиев в ходе панельной дискуссии на тему "Радиация и климатические изменения. Новые вызовы".

По его словам, Азербайджан активно работает над смягчением последствий изменения климата. "Использование ядерных технологий в этом процессе на сегодняшний день является одним из передовых способов", - сказал он.

Алиев отметил, что применение ядерных технологий в сельском хозяйстве также имеет решающее значение для обеспечения продовольственной безопасности, внедрения устойчивых методов сельскохозяйственного производства и повышения качества аграрной продукции.

Подчеркнув, что Азербайджан активно сотрудничает с МАГАТЭ, он выразил надежду, что подписанный между Азербайджаном и МАГАТЭ меморандум о взаимопонимании по энергетическому планированию внесет существенный вклад в борьбу с изменениями климата.