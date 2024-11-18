О нас

Ниджат Алиев: Ядерные технологии играют важную роль в смягчении последствий изменения климата

Ниджат Алиев: Ядерные технологии играют важную роль в смягчении последствий изменения климата Ядерная энергия является надежным источником электроэнергии, способствуя сокращению выбросов углекислого газа и играя важную роль в борьбе с изменением климата.
COP29
18 ноября 2024 г. 17:46
Ниджат Алиев: Ядерные технологии играют важную роль в смягчении последствий изменения климата

Ядерная энергия является надежным источником электроэнергии, способствуя сокращению выбросов углекислого газа и играя важную роль в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Ниджат Алиев в ходе панельной дискуссии на тему "Радиация и климатические изменения. Новые вызовы".

По его словам, Азербайджан активно работает над смягчением последствий изменения климата. "Использование ядерных технологий в этом процессе на сегодняшний день является одним из передовых способов", - сказал он.

Алиев отметил, что применение ядерных технологий в сельском хозяйстве также имеет решающее значение для обеспечения продовольственной безопасности, внедрения устойчивых методов сельскохозяйственного производства и повышения качества аграрной продукции.

Подчеркнув, что Азербайджан активно сотрудничает с МАГАТЭ, он выразил надежду, что подписанный между Азербайджаном и МАГАТЭ меморандум о взаимопонимании по энергетическому планированию внесет существенный вклад в борьбу с изменениями климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:13
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi