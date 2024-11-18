Азербайджан заинтересован в строительстве малых модульных реакторов

Азербайджан заинтересован в строительстве малых модульных реакторов (ММР).

Азербайджан заинтересован в строительстве малых модульных реакторов (ММР).

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Ниджат Алиев в ходе панельной дискуссии в рамках COP29 в Баку.

По его словам использование ядерной энергии для производства электроэнергии является чистым и надежным источником, который помогает сократить парниковые выбросы и играет важную роль в решении проблемы изменения климата.

"Эксплуатация таких реакторов будет способствовать снижению до нуля выбросов углерода и значительному смягчению последствий изменения климата", - сказал он.

Глава агентства отметил, что строительство и эксплуатация ММР требуют тщательного планирования, в том числе с учетом местоположения, времени, финансов, человеческих ресурсов, утилизации отходов, а также принятия соответствующих законодательных и нормативных актов.

"Как регулирующий орган, мы осознаем всю ответственность, которую это влечет за собой, и выражаем намерение сотрудничать в будущем с соответствующими национальными ведомствами и МАГАТЭ на всех этапах регулирования", - заявил он.