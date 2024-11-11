NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку

NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку

В Баку открылся форум ООН по климату COP29, собравший несколько десятков руководителей стран глобального Юга и Севера, — в том числе Евросоюза, Африки и арабского мира. Российскую делегацию представит премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме первых лиц, в Баку съехалось почти 70 тысяч политиков, ученых, общественников и журналистов. Почему на фоне многочисленных кризисов в мире и "пересменки" президентов США ООН оказалось так важно провести конференцию глобального масштаба по проблемам изменения климата?

Как сообщает Report, об этом говорится в статье NEWS.ru .

Кого из мировых лидеров ожидают в Баку на COP29

В понедельник утром в столице Азербайджана, в стенах нового Бакинского олимпийского стадиона начала работу 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение о том, что конференция пройдет в Баку было принято год назад на СОР28 в Дубае.

Теперь же в столице Азербайджана ожидаются генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министры Великобритании, Италии и Испании Кир Стармер, Джорджа Мелони и Педро Санчес, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Ирана и Израиля Масуд Пезешкиан и Ицхак Герцог.

О своем участии в COP29 заявляли и лидеры стран СНГ: президенты Беларуси и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского, премьеров Венгрии и Грузии Виктора Орбана и Ираклия Кобахидзе. Россию будет представлять глава правительства Михаил Мишустин.

Как в Баку открылся саммит ООН по климату

На церемонии открытия COP29 исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил выразил признательность министру экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтару Бабаеву "за обеспечение прекрасных условий, в которых мы находимся" и высоко оценил работу в качестве председателя предыдущей конференции министра промышленности ОАЭ Султана Ахмада Аль-Джабера.

После чего Стил сразу перешел к проблематике конференции. Он показал собравшимся фотографию пожилой женщины, которую представил как свою соседку Флоренс с Карриаку, крошечного островка в Карибском море, полностью разрушенного летом катастрофическим ураганом "Берил".



"В июле этого года мы находились в этом месте, в том, что осталось от ее дома. В свои 85 лет Флоренс стала одним из миллионов людей, пострадавших от стремительного изменения климата только в этом году", — рассказал ооновский топ-чиновник. По его словам, такие люди как Флоренс есть в каждой стране на Земле, — "они сбиты с ног, но поднимаются вновь", не без пафоса отметил Стил.

"Переговорный процесс под эгидой конференции — единственная площадка, на которой мы можем заняться решением проблемы бушующего климатического кризиса", — отметил он.

"На этой площадке мы каждый год ведем переговоры по конкретным фрагментам этой „головоломки“. Может показаться, что это бесконечно далеко от того, что происходит в гостиной Флоренс. Но мы не можем позволить себе продолжать уничтожать жизни и средства к существованию во всех странах, поэтому давайте достигнем результата", — призвал Стил.

В Баку надо "продвинуться вперед в деле смягчения изменения климата, чтобы согласованные в Дубае цели получили воплощение", добавил исполнительный секретарь ООН по изменению климата.

Кто участвует в конференции ООН по климату в Азербайджане

Конференция в Баку продлится до 22 ноября. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз). Большинство из них ранее подписали знаменитый Парижский договор по климату 2015 года. Как сообщал член Оргкомитета СОР29, помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, для участия в конференции прошли регистрацию 67 тысяч человек. Это дипломаты, чиновники ООН, климатологи, политологи, профсоюзные лидеры, руководители НПО. Для освещения зарегистрировались 3 500 журналистов.

Эксперты сходятся на том, что дебаты на Бакинской конференции будут острыми.



Президент РФ Владимир Путин 8 ноября сообщил, что азербайджанский коллега Ильхам Алиев приглашал его на климатическую конференцию. Однако сам он недавно уже побывал в республике. "Участие в этом мероприятии примет председатель правительства РФ Мишустин Михаил Владимирович", — отметил глава государства.

По решению Мишустина, руководителем делегации назначен помощник Путина, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, его заместителем — руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. Всего в состав вошли 47 человек, — в частности, министры экономического развития и науки Максим Решетников и Валерий Фальков, глава Минприроды Александр Козлов, руководители Росводресурсов и Роснедр Дмитрий Кириллов и Олег Казанов.

В делегацию также вошли спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, а также три представителя Госдумы: вице-спикер Петр Толстой, главы комитетов по экологии и по делам СНГ Дмитрий Кобылкин и Леонид Калашников.

Какая цель проведения Азербайджаном СОР29

Ожидается, что по итогам СОР29 будет согласована Новая коллективная количественная цель (NCQG), рассказал NEWS.ru политолог из Российского совета по международным делам (РСМД) Рафик Исмаилов. По его словам, это инициатива экономически развитых стран мира для обеспечения дополнительным финансированием борьбы с изменением климата в развивающихся странах, бюджет которых не позволяет выделять на это деньги.

Участники COP29 также должны утвердить ряд документов и деклараций, которые будут называться «Бакинскими», добавил эксперт РСМД.



"Азербайджан ранее выдвинул 14 инициатив, которые должны завершиться принятием деклараций. Среди них климатическая, финансовая, торговая и инвестиционная, — и все теперь будут связаны с именем Баку. Кроме этого, есть восемь деклараций и обязательств, которые также будут носить название „Бакинские“ и останутся в истории конференции. Как ожидается, Азербайджан предложит новые идеи для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии", — уточнил Исмаилов.

Он отметил, что Азербайджан накопил солидный опыт проведения крупных политических, культурных и спортивных мероприятий. "Поэтому СОР29 для республики — не только большая ответственность, но и очередная возможность для продвижения своей мягкой силы, для усиления привлекательности страны во многих смыслах", — пояснил эксперт.

По его мнению, помимо экологического, у саммита есть и политическое измерение. "Азербайджан призвал мир к прекращению огня в течение проведения COP29. Кроме того, такая крупная платформа как СОР — это также возможность для развития двусторонних отношений с большим количеством стран-участниц мероприятия", — подчеркнул Исмаилов.

Баку не ограничится ролью хозяина площадки, он — активный участник форума, указывает эксперт РСМД: "Все это, безусловно, скажется на повышении геополитической значимости Азербайджана".

Что увидели участники конференции на улицах Баку

"Эта конференция важна, чтобы добиться сокращения причин климатического потепления. Парниковые газы губят атмосферу, провоцируют сильные ураганы и засуху. Мы хотели бы, чтобы люди осознали это и начали работать над устранением этих причин", — рассказал NEWS.ru один из участников форума, гендиректор Географического института Бурунди и национальный координатор рамочной конвенции Огюстен Нгензирабона.

Баку встретил гостей форума солнечной погодой. У стадиона, где раньше проводились матчи УЕФА, теперь проходила регистрация участников конференции ООН, в сверкающих стеклом небоскребах азербайджанской столицы отражалось ясное небо. Для символики самого форума организаторы выбрали похожий тон — цвета морской волны.



Хотя от стадиона не видно Каспийское море, те гости, что успели перед форумом погулять по бакинской набережной, не могли не заметить новую достопримечательность Баку: на противоположном берегу бухты развевается огромный триколор голубого, красного и зеленого цветов с восьмиконечной звездой и полумесяцем в центре. Это государственный флаг Азербайджана. В пятницу, накануне конференции, это гигантское полотнище внесли в книгу рекордов Гиннеса как самое большое в мире. Вес знамени превышает полтонны, ширина достигает 36 метров, длина — 72 метра.