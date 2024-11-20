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Немецкий министр: Новые здания должны строиться с использованием климатически нейтральных материалов

Немецкий министр: Новые здания должны строиться с использованием климатически нейтральных материалов 12:45
COP29
20 ноября 2024 г. 13:43
Немецкий министр: Новые здания должны строиться с использованием климатически нейтральных материалов

Новые здания должны строиться с использованием климатически нейтральных строительных материалов.

Как сообщает Report, об этом заявил парламентский статс-секретарь при министре по вопросам экономики и защиты климата Штефан Венцель (Stefan Wenzel) (Штефан Венцель) на министерской встрече по зеленому строительству и климатической устойчивости в городах в рамках COP29.

Он отметил важность переработки строительных материалов: "Изменения являются социальной и экономической необходимостью. Мы часто слышим, что энергоэффективный ремонт обходится слишком дорого для домовладельцев и приводит к росту арендной платы. Поэтому необходимо обеспечить доступность климатически адаптированного жилья".

Министр отметил, что трансформация строительного сектора имеет значительный потенциал для создания рабочих мест.

"Системы отопления и охлаждения, работающие на ископаемом топливе, должны быть заменены на технологии, способные работать на возобновляемых источниках энергии, например, тепловые насосы или централизованные системы отопления и охлаждения. Необходимо повысить энергоэффективность новых и существующих зданий, обеспечив для них нулевой или почти нулевой уровень выбросов. Это также поможет снизить зависимость от ископаемого топлива и повысить устойчивость нашей системы возобновляемой энергии", - добавил Ш.Венцель.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyalı nazir: Yeni binalar iqlimə neytral tikinti materialları ilə inşa edilməlidir

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