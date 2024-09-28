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Некоторые силы на Западе используют климатическую политику как инструмент в международных отношениях - МНЕНИЕ

Некоторые силы на Западе используют климатическую политику как инструмент в международных отношениях - МНЕНИЕ 16:13
COP29
28 сентября 2024 г. 16:59
Некоторые силы на Западе используют климатическую политику как инструмент в международных отношениях - МНЕНИЕ

Некоторые силы на Западе используют климатическую политику, как инструмент в международных отношениях. Они проводят кампании, направленные на ослабление климатических мер в различных странах, чтобы продвигать свои интересы.

Об этом Report заявила член Организационного комитета COP29, председатель Общественного объединения "Женщина, Развитие, Будущее" Гюльшан Ахундова.

Она подчеркнула, что кампания черного пиара, которую некоторые западные страны развернули против Азербайджана, может иметь несколько причин.

"Первая причина связана с геополитическими факторами. Стратегическое положение Азербайджана, его энергетические ресурсы и активная роль в региональной политике могут создавать ситуации, противоречащие интересам некоторых западных стран. В этом смысле, такие кампании могут быть частью геополитической борьбы. Кроме этого, некоторые западные государства критически относятся к Азербайджану в контексте защиты прав человека и продвижения демократических принципов, что направлено на подрыв имиджа страны и снижение ее влияния на международной арене. Еще одна причина связана с COP29 и изменением климата. Азербайджан оказался в центре внимания, когда речь зашла о его роли, обязательствах и экологической повестке. Некоторые силы могут пытаться ослабить участие Азербайджана в этих обсуждениях, проводя кампании черного пиара. Конкуренция с другими странами Южного Кавказа, иногда стремление оказать политическое и экономическое давление, также могут приводить к таким кампаниям. Эти факторы в совокупности могут объяснить причины, по которым Азербайджан подвергается нападкам, направленным на очернение его имиджа. В таких ситуациях Азербайджану важно выработать стратегические ответы, чтобы защитить свои политические и экономические интересы", - сказала Ахундова.

По ее словам, климатический фонд в размере 100 млрд долларов США могут покрыть лишь часть финансовых потребностей, необходимых для смягчения последствий изменения климата, обеспечения устойчивого развития и поддержки энергетического перехода.

"В отчетах международных организаций и экспертов подчеркивается необходимость значительного увеличения этой суммы. Развитые страны могут быть заинтересованы в оказании финансовой поддержки в борьбе с изменением климата, так как это способствует улучшению их международного имиджа и помогает снизить глобальные последствия климатических проблем. Однако каждая страна может иметь свои уникальные подходы к распределению экономических ресурсов, политике и экономическим приоритетам. Выполнение западными странами своих обязательств по климатическому финансированию зависит от политической воли, экономической ситуации, новых условий, возникающих в контексте борьбы с глобальным изменением климата, а также от давления со стороны местных и международных политиков и общества", - сказала Ахундова.

Она убеждена, что средства на борьбу с изменением климата в размере 100 млрд долларов США должны выделяться через платформы, такие как Глобальное климатическое финансирование (Зеленый климатический фонд).

Эффективность этих платформ, по ее мнению, зависит от того, насколько добросовестно страны выполняют свои обязательства.

"С учетом этого, даже 100 млрд могут оказаться недостаточными для предотвращения изменения климата, но это уже хорошее начало. Заинтересованность развитых стран в увеличении этой суммы крайне важна для обеспечения климатической справедливости и укрепления глобального сотрудничества. Будущие обсуждения и политическая воля покажут, готов ли Запад выполнить свои обязательства", - подытожила член Оргкомитета COP29.

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