Названы первые официальные партнеры COP29

Компания PASHA Holding определена в качестве Партнера по стратегическому влиянию климатической конференции COP29, а Azersun Holding - в качестве Партнера по устойчивому развитию.

Компания PASHA Holding определена в качестве Партнера по стратегическому влиянию климатической конференции COP29, а Azersun Holding - в качестве Партнера по устойчивому развитию.

Об этом Report сообщили в Операционной компании COP29.

Эти партнеры являются участниками Национальной программы обязательств Азербайджана, которая направлена на оценку внутреннего потенциала азербайджанских компаний с точки зрения достижения климатических целей для повышения профессиональных навыков и управления ресурсами, формирования будущих стратегий экологического, социального и корпоративного управления (ESG) и соответствия критериям партнерства путем участия в консультационных и обучающих сессиях, предлагаемых Операционной компанией COP29.

"Используя эту возможность, Партнеры расширят свою деятельность, связанную с глобальной климатической политикой, выдвинут на первый план свои усилия по устойчивому развитию и поддержат переход к климатическим действиям в своих основных сферах бизнеса. Став партнерами мероприятия COP29 в Баку, эти компании смогут продемонстрировать свою роль в совершенствовании экологической политики и поддержке глобальных сообществ в достижении цели 1,5°C", - заявили в компании.

Председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова выразила надежду на тесное сотрудничество с новыми партнерами во имя эффективных климатических действий.

Заместитель председателя Совета директоров компании PASHA Holding Мир Джамал Пашаев отметил, что COP29 сыграет важную роль с точки зрения деятельности по устойчивому развитию, и в этой связи PASHA Holding в качестве партнера будет стремиться работать с заинтересованными сторонами, чтобы собрать больше информации и обменяться опытом, а также изучить возможности для конструктивного сотрудничества и прогресса ради более процветающего и устойчивого мира.

Председатель Наблюдательного совета компании Azersun Holding Абдулбари Гёзель выразил уверенность, что партнерство поможет внести вклад в устойчивое развитие, которому привержена компания.