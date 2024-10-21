Операционная компания обнародовала первичные данные по числу лиц, зарегистрировавшихся на COP29

16:55

Число участников, прошедших на текущий момент регистрацию для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Баку 11-22 ноября текущего года, превысило 32 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Отметим, что процесс регистрации для участия в COP29 начался 24 июня этого года. Учитывая тенденцию большинства делегаций подавать заявки на регистрацию на COP ближе к дате мероприятия, ожидается, что в ближайшие недели число лиц, зарегистрировавшихся для участия в конференции, возрастет.