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Названы основные препятствия для привлечения устойчивого "зеленого финансирования" в Центральной Азии

Названы основные препятствия для привлечения устойчивого "зеленого финансирования" в Центральной Азии Основным препятствием для устойчивого "зеленого финансирования" в Центральной Азии является наличие слаборазвитого рынка капитала.
COP29
14 ноября 2024 г. 15:27
Названы основные препятствия для привлечения устойчивого зеленого финансирования в Центральной Азии

Основным препятствием для устойчивого "зеленого финансирования" в Центральной Азии является наличие слаборазвитого рынка капитала.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центра зеленых финансов Астаны (AIFC) Манас Гиждуаниев на мероприятии "Ландшафт климатического финансирования в Южном Кавказе и Центральной Азии", в рамках COP29.

По его словам, в вопросе "зеленых облигаций" важную роль играет таксономия: "В 2020 году в Казахстане такой таксономии не существовало. Мы создали ее, используя международные стандарты. Кыргызстан, Азербайджан и Узбекистан также заложили основу своих таксономий. Однако одной из главных проблем, препятствующих устойчивому финансированию в Центральной Азии, является отсутствие развитого рынка капитала, что ограничивает доступность таких финансовых инструментов, как "зеленые облигации", и замедляет развитие рынка капитала, существуют также трудности со стандартизацией".

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Версия на английском языке Key obstacles to attracting sustainable green financing in Central Asia identified
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Asiyada dayanıqlı "yaşıl maliyyə"nin cəlbi ilə bağlı əsas maneələr açıqlanıb

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