Названы основные препятствия для привлечения устойчивого "зеленого финансирования" в Центральной Азии

Основным препятствием для устойчивого "зеленого финансирования" в Центральной Азии является наличие слаборазвитого рынка капитала.

Основным препятствием для устойчивого "зеленого финансирования" в Центральной Азии является наличие слаборазвитого рынка капитала.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центра зеленых финансов Астаны (AIFC) Манас Гиждуаниев на мероприятии "Ландшафт климатического финансирования в Южном Кавказе и Центральной Азии", в рамках COP29.

По его словам, в вопросе "зеленых облигаций" важную роль играет таксономия: "В 2020 году в Казахстане такой таксономии не существовало. Мы создали ее, используя международные стандарты. Кыргызстан, Азербайджан и Узбекистан также заложили основу своих таксономий. Однако одной из главных проблем, препятствующих устойчивому финансированию в Центральной Азии, является отсутствие развитого рынка капитала, что ограничивает доступность таких финансовых инструментов, как "зеленые облигации", и замедляет развитие рынка капитала, существуют также трудности со стандартизацией".