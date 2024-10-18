Названо какие транспортные средства смогут использовать полосы COP29

12:15

В ноябре Баку на выделенных в рамках проведения конференции COP29 автомобильных полосах предусмотрено движение автобусов, специальных такси и автомобилей, предназначенных для COP29. Для использования этих полос потребуются специальные разрешения и стикеры.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Транспортного департамента Азербайджанской Операционной компании COP29 Орхан Махмудлу.

"Полосы COP29 на самом деле являются автобусными полосами. Их нанесение изначально планировалось, но из-за проведения COP29 этот процесс был ускорен. Полосы COP29 ничем не отличаются от автобусных полос по каким-либо критериям или статусу", - сказал Махмудлу.

Он также добавил, что механизм штрафов и правила, применяемые при использовании этих полос другими автомобилями, одинаковы.

"Для использования транспорта гостям будет достаточно предъявить аккредитационную карту. Выдача каких-либо специальных карт для этого не предусмотрена", - отметил Махмудлу.