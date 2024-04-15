Названа ​​причина проведения COP29 на Бакинском олимпийском стадионе

Названа ​​причина проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на Бакинском олимпийском стадионе.

Названа ​​причина проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, об этом рассказала председатель правления Операционной компании COP29 и главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова на первой пресс-конференции в штаб-квартире COP29.

По ее словам, COP29 станет крупнейшим мероприятием в Азербайджане по масштабу и количеству участников: "Данное решение было принято после консультаций с ООН (UNFCCC) и с учетом опыта предыдущих мероприятий COP".

Н.Джарчалова отметила, что план территории готовится в координации с командой ООН с целью компактного размещения на территории стадиона Голубой и Зеленой зон, которые будут организованы в период проведения COP29, и минимизации возможного негативного воздействия на окружающую среду.