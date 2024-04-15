О нас

Названа ​​причина проведения COP29 на Бакинском олимпийском стадионе

Названа ​​причина проведения COP29 на Бакинском олимпийском стадионе Названа ​​причина проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на Бакинском олимпийском стадионе.
COP29
15 апреля 2024 г. 12:32
Названа ​​причина проведения COP29 на Бакинском олимпийском стадионе

Названа ​​причина проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, об этом рассказала председатель правления Операционной компании COP29 и главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова на первой пресс-конференции в штаб-квартире COP29.

По ее словам, COP29 станет крупнейшим мероприятием в Азербайджане по масштабу и количеству участников: "Данное решение было принято после консультаций с ООН (UNFCCC) и с учетом опыта предыдущих мероприятий COP".

Н.Джарчалова отметила, что план территории готовится в координации с командой ООН с целью компактного размещения на территории стадиона Голубой и Зеленой зон, которые будут организованы в период проведения COP29, и минимизации возможного негативного воздействия на окружающую среду.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке COP29-un Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilməsinin səbəbi açıqlanıb

Другие новости из категории

Прибывающие на COP29 гости будут размещаться через единую платформу
Прибывающие на COP29 гости будут размещаться через единую платформу
15 апреля 2024 г. 12:27
Нармин Джарчалова: В подготовке к COP29 участвуют представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа
Нармин Джарчалова: В подготовке к COP29 участвуют представители ООН, волонтеры и сотрудники медиа
15 апреля 2024 г. 12:18
Эльнур Солтанов: Роль Азербайджана на COP29 не будет ограничиваться мандатом принимающей стороны
Эльнур Солтанов: Роль Азербайджана на COP29 не будет ограничиваться мандатом принимающей стороны
15 апреля 2024 г. 12:11
Ялчин Рафиев: Работы по подготовке к COP29 ведутся в двух направлениях
Ялчин Рафиев: Работы по подготовке к COP29 ведутся в двух направлениях
15 апреля 2024 г. 11:57
Министр: Азербайджан намерен увеличить долю альтернативной энергетики до 30% к 2030 году
Министр: Азербайджан намерен увеличить долю альтернативной энергетики до 30% к 2030 году
15 апреля 2024 г. 11:55
Названа точная дата проведения главного мероприятия COP29
Названа точная дата проведения главного мероприятия COP29
15 апреля 2024 г. 11:54
В Абу-Даби обсудят вопросы внедрения климатических технологий на Глобальном юге к COP29
В Абу-Даби обсудят вопросы внедрения климатических технологий на Глобальном юге к COP29
15 апреля 2024 г. 11:48
Нигяр Арпадараи: Ведется серьезная подготовка к COP29
Нигяр Арпадараи: Ведется серьезная подготовка к COP29
15 апреля 2024 г. 11:46
Презентован логотип COP29
Презентован логотип COP29
15 апреля 2024 г. 11:17
COP29 пройдет на Бакинском олимпийском стадионе
COP29 пройдет на Бакинском олимпийском стадионе
15 апреля 2024 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi