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Назван объем экспорта чистой электроэнергии Азербайджана, Узбекистана и Казахстана в Европу

Назван объем экспорта чистой электроэнергии Азербайджана, Узбекистана и Казахстана в Европу Азербайджан намерен ежегодно экспортировать в Европу 5 гигаватт чистой электроэнергии.
COP29
16 ноября 2024 г. 19:37
Назван объем экспорта чистой электроэнергии Азербайджана, Узбекистана и Казахстана в Европу

Азербайджан намерен ежегодно экспортировать в Европу 5 гигаватт чистой электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства энергетики Ашраф Шихалиев на мероприятии "Утроение возобновляемых источников энергии к 2030 году: основа для быстрого развития возобновляемой энергетики в Центральной Азии", организованном в рамках COP29.

По его словам, Узбекистан планирует экспортировать 5 гигаватт своей электроэнергии, а Казахстан - 5-7 гигаватт: "Этот стратегический подход считается важным шагом в направлении превращения Центральной Азии и Азербайджана в ключевых игроков в глобальном энергетическом переходе".

А.Шихалиев считает, что для достижения амбициозных целей в области возобновляемой энергетики важны мегапроекты, привлекающие внимание инвесторов.

"В отличие от малодоходных проектов, инвесторы предпочитают крупные и надежные проекты. Правительство Азербайджана разрабатывает масштабные проекты в этом направлении, такие как установка ветряных электростанций в Каспийском море и передача производимой на этих станциях энергии в Румынию и Венгрию по подводному кабелю через Черное море. Таким образом, чистая энергия будет поставляться непосредственно с ветряных станций на Каспийском море в европейские страны", - сказал он.

А.Шихалиев подчеркнул, что эти проекты направлены на энергетическое соединение Европы с Центральной Азией: "В этом году начнется разработка технико-экономической основы проекта по соединению электрических систем Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. В рамках проекта энергия будет поставляться из Казахстана в Азербайджан по подводному кабелю через Каспийское море, а оттуда в Европу. Кроме того, Азербайджан имеет еще один энергетический коридор в Европу через Турцию".

Он добавил, что эти проекты выведут на глобальный рынок потенциал возобновляемой энергетики как Азербайджана, так и стран Центральной Азии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstanın Avropaya təmiz elektrik enerjisi ixracı ilə bağlı həcmləri açıqlanıb

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