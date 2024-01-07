Назван президент COP29

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев определен президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи ст

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев определен президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В тексте распоряжения говорится:

"Азербайджанская Республика придает особое значение охране окружающей среды, предотвращению изменений климата.

Определение одного из национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года как "Чистая окружающая среда и страна зеленого роста", объявление освобожденных от оккупации территорий и Нахчыванской Автономной Республики зоной зеленой энергии, 2024 года - "Годом солидарности во имя зеленого мира" являются проявлением целенаправленной и последовательной государственной политики в этой сфере.

Деятельность Азербайджана в области предотвращения изменений климата высоко оценивается международной общественностью. Именно по этой причине 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), которая считается одним из самых престижных мероприятий в мире по количеству и уровню участников, актуальности обсуждаемых вопросов, единогласным решением стран мира пройдет в 2024 году в Азербайджане.

Азербайджан примет все необходимые меры во имя организации на высоком уровне этой престижной сессии, которая является показателем большого уважения и доверия к нему международной общественности, завершения ее успешными результатами для нашей страны и человечества.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, а также учитывая сформировавшийся международный опыт, постановляю:

Определить Мухтара Бахадур оглу Бабаева президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения.

Предоставить определенному президенту (President-Designate) полномочия по формированию состава из ответственных представителей для проведения подготовительных работ и председательства на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения.

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания".