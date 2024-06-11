Нассер Лута: COP 29 пройдет в Азербайджане с большим успехом

В ОАЭ с нетерпением ожидают завершения 2024 года, когда COP29 пройдет с большим успехом и станет продолжением COP28 в Дубае.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет с большим успехом и станет продолжением COP28 в Дубае.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра кабинета министров ОАЭ по вопросам конкурентоспособности и обмена знаниями Абдулла Нассер Лута.

"Мы уверены, что это будет одно из лучших мероприятий COP, желаем Азербайджану удачи в завершении года на самой высокой ноте. Мы также с нетерпением ждем возможности принять у себя Азербайджан на Всемирном правительственном саммите в феврале 2025 года, где ваша страна сможет представить лучшие практики во всех государственных секторах", - сказал он.

По словам замминистра, сегодняшний форум по обмену опытом министров Азербайджана и ОАЭ - это первое в своем роде мероприятие, где две страны собирались бы вместе, чтобы поделиться знаниями, опытом и своим видением будущего.

"Программа является одним из результатов правительственной программы обмена опытом, которая была подписана между ОАЭ и Азербайджаном в феврале 2023 года", - отметил он.

Абдулла Нассер Лута отметил, что в его страна надеется на более тесное партнерство с Азербайджаном во всех сферах.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.