Нармин Джарчалова: Более 28 тыс. человек зарегистрировались для участия на COP29

На сегодняшний день более 28 тыс. человек зарегистрировались для участия в климатической конференции COP29.

На сегодняшний день более 28 тыс. человек зарегистрировались для участия в климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, об этом представителям медиа заявила председатель правления Азербайджанской операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова.

По ее словам, около 2700 из них - представители иностранных СМИ.

"Остальные - это неправительственные организации, международные организации, которые осуществляют наблюдение, а также другие гости", - сказала Джарчалова.