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Нармин Джарчалова: Более 28 тыс. человек зарегистрировались для участия на COP29

Нармин Джарчалова: Более 28 тыс. человек зарегистрировались для участия на COP29 На сегодняшний день более 28 тыс. человек зарегистрировались для участия в климатической конференции COP29.
COP29
18 октября 2024 г. 12:35
Нармин Джарчалова: Более 28 тыс. человек зарегистрировались для участия на COP29

На сегодняшний день более 28 тыс. человек зарегистрировались для участия в климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, об этом представителям медиа заявила председатель правления Азербайджанской операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова.

По ее словам, около 2700 из них - представители иностранных СМИ.

"Остальные - это неправительственные организации, международные организации, которые осуществляют наблюдение, а также другие гости", - сказала Джарчалова.

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Версия на английском языке Narmin Jarchalova: Over 28,000 people registered to participate in COP29
Версия на азербайджанском языке Bu günə qədər 28 mindən çox iştirakçı COP29 konfransında iştirak üçün qeydiyyatdan keçib

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