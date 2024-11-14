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Найджел Топинг: Организации должны объединить усилия в борьбе с изменением климата

Найджел Топинг: Организации должны объединить усилия в борьбе с изменением климата Глобальный посол Найджел Топинг подчеркнул важность сотрудничества правительственных и неправительственных организаций для смягчения последствий изменения климата и мобилизации финансовых ресурсов.
COP29
14 ноября 2024 г. 11:03
Найджел Топинг: Организации должны объединить усилия в борьбе с изменением климата

Глобальный посол Найджел Топинг подчеркнул важность сотрудничества правительственных и неправительственных организаций для смягчения последствий изменения климата и мобилизации финансовых ресурсов.

Как сообщает Report, об этом он заявил на "Климатической платформе бизнеса, инвестиций и филантропии COP29", организованной совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в рамках климатической конференции COP29.

По словам Топинга, переговоры на COP29 приобретают все большее значение.

"На конференции в Азербайджане мероприятия проходят параллельно в Голубой и Зеленой зонах, символизируя проведение двух COP одновременно. Это пример уникальной международной кооперации. В рамках Парижского соглашения необходимо удерживать глобальное потепление на уровне 1,5°C, чтобы смягчить последствия климатических изменений. Сегодня от этих последствий страдают люди по всему миру," - отметил он.

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Версия на английском языке Nigel Topping : Both government, non-government organizations should unite for climate action
Версия на азербайджанском языке Qlobal səfir: "İqlimlə bağlı hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları bir araya gəlməlidir"

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