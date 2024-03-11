Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29

Из 15 бывших советских республик, многие из которых являются локомотивами в различных отраслях энергетики, только Азербайджану удалось добиться проведению в своей стране сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР).

Из 15 бывших советских республик, экономики многих из которых базируется на энергетической отрасли, только Азербайджану удалось добиться проведения у себя сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР).

Об этом Report сказала директор брюссельского энергетического клуба Надежда Кокотович.

Она считает, что Азербайджан мог бы стимулировать развитие в правильном направлении необходимых дискуссий на предстоящем СОР29.

"Мы видим, что климатическая политика стран приводит к протестам населения на Западе, которое не согласно с финансовым и нормативным давлением "Зеленого перехода". Это тема, которую необходимо обсуждать открыто", - сказала она.

Директор клуба выразила надежду, что Азербайджан продолжит поддерживать развивающиеся страны, которые не могут себе позволить переход к "зеленой" экономике.

По словам Кокотович, важной темой СОР29 должно стать растущее экономическое и правовое неравенство как внутри самих государств, так и неравенство на межгосударственном уровне.

Говоря о стремлении Азербайджана к использованию "зеленой энергии" на освобожденных территориях, директор отметила, что подобная политика вписывается в общее социально-экономическое направление развития страны.

"Кроме того, это еще и разумный шаг, поскольку мы уже сейчас видим катастрофические последствия для населения "незеленых" городов как на Востоке, так и на Западе", - подытожила она.