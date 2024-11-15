Начальник полиции ООН: Удовлетворены уровнем подготовки Азербайджана к COP29

В ООН удовлетворены уровнем подготовки Азербайджана к COP29 и усилиями правительства по защите окружающей среды.

В ООН удовлетворены уровнем подготовки Азербайджана к COP29 и усилиями правительства по защите окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом сказал полицейский советник ООН, глава полиции Фейсал Шахкар.

По его словам, Азербайджан продемонстрировал полную приверженность климатическим процессам.

"Полиция ООН распространена по всему миру, мы занимаемся расследованием экологических преступлений в миссиях организации, и готовим национальные полицейские силы к борьбе с экологическими проблемами и расследованию экопреступлений. Таким образом, мы являемся партнерами в процессе улучшения занятости", - сказал он.