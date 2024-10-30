Началась выдача аккредитационных карт участникам COP29

Началась выдача аккредитационных карт представителям и другим гостям, которые примут участие конференции COP29 в Баку.

Началась выдача аккредитационных карт представителям и другим гостям, которые примут участие конференции COP29 в Баку.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Для сокращения очередей и времени ожидания при предъявлении документов, подтверждающих участие в конференции, а также для обеспечения комфорта участников, аккредитационные карты можно получить на стойках регистрации у главного входа в конференц-центр ежедневно с 09:00 до 18:00.

Участникам необходимо предъявить распечатанную копию официального электронного письма от COP29, подтверждающего их регистрацию на мероприятие, а также паспорт или удостоверение личности.

В целях безопасности аккредитационная карта должна быть получена лично участником конференции на стойке регистрации.