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Началась выдача аккредитационных карт участникам COP29

Началась выдача аккредитационных карт участникам COP29 Началась выдача аккредитационных карт представителям и другим гостям, которые примут участие конференции COP29 в Баку.
COP29
30 октября 2024 г. 15:29
Началась выдача аккредитационных карт участникам COP29

Началась выдача аккредитационных карт представителям и другим гостям, которые примут участие конференции COP29 в Баку.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Для сокращения очередей и времени ожидания при предъявлении документов, подтверждающих участие в конференции, а также для обеспечения комфорта участников, аккредитационные карты можно получить на стойках регистрации у главного входа в конференц-центр ежедневно с 09:00 до 18:00.

Участникам необходимо предъявить распечатанную копию официального электронного письма от COP29, подтверждающего их регистрацию на мероприятие, а также паспорт или удостоверение личности.

В целях безопасности аккредитационная карта должна быть получена лично участником конференции на стойке регистрации.

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Версия на английском языке COP29 accreditation cards now available
Версия на азербайджанском языке COP29 iştirakçılarının akkreditasiya kartlarının verilməsinə başlanılıb

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