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В Копенгагене обсудят приоритеты по следующей конференции ООН по изменению климата COP29

В Копенгагене обсудят приоритеты по следующей конференции ООН по изменению климата COP29 Президент COP28 Султан Аль-Джабер обсудит на встрече министров экологии в Копенгагене шаги в области борьбы с климатическими изменениями в контексте предстоящего СОР29.
COP29
21 марта 2024 г. 11:40
В Копенгагене обсудят приоритеты по следующей конференции ООН по изменению климата COP29

Президент COP28 Султан Аль-Джабер обсудит на сегодняшней встрече министров экологии в Копенгагене шаги в области борьбы с климатическими изменениями в контексте предстоящего СОР29.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице COP28 в социальной сети "Х".

"Султан Аль Джабер возглавит делегацию COP28 на копенгагенской встрече министров окружающей среды. Вместе они обсудят достигнутый прогресс и дальнейшие амбициозные климатические действия на основе консенсуса ОАЭ и совместно с тройкой председателей COP (ОАЭ, Азербайджана и Бразилии) на пути к COP29", - говорится в сообщении.

Лидеры и министры по вопросам климата соберутся 21 марта на первую крупную встречу после COP28 в декабре прошлого года, чтобы обсудить ожидания и приоритеты для следующей конференции ООН по изменению климата в Азербайджане.

Встреча пройдет под председательством президента COP28 Султана Аль-Джабера, а также назначенного президента COP29 Мухтара Бабаева и министра по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политике Дании Дана Йоргенсена.

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Версия на азербайджанском языке Kopenhagendə COP29-un prioritetləri müzakirə olunacaq

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