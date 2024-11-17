О нас

На Парламентской встрече в Баку обсуждено влияние изменения климата на здоровье

На Парламентской встрече в Баку обсуждено влияние изменения климата на здоровье На Парламентской встрече в рамках COP29 в Баку, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом, были обсуждены усилия по защите здоровья и продовольственной безопасности в связи с изменением климата.
COP29
17 ноября 2024 г. 15:59
На Парламентской встрече в Баку обсуждено влияние изменения климата на здоровье

На Парламентской встрече в рамках COP29 в Баку, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом, были обсуждены усилия по защите здоровья и продовольственной безопасности в связи с изменением климата.

Как сообщает Report, на этой сессии были рассмотрены пути применения парламентами комплексного подхода к решению проблем здравоохранения и климата.

Кроме того, обсуждались стратегии сокращения потерь в сельскохозяйственном и рыболовном секторах, которые угрожают продовольственной безопасности и приводят к недоеданию.

Член Сената Уругвая Ирэн Морейра заявила, что изменение климата влияет на здоровье человека как прямо, так и косвенно.

"Особенно высок этот риск для пожилых людей и детей. Изменение климата влияет не только на качество, но и снижает доступность (продовольствия - ред.). Повышение температуры, в свою очередь, снижает производительность в соответствующих областях. Наводнения и климатические изменения также влияют на условия труда", - заявила она.

Член Милли Меджлиса, депутат Парвана Велиева отметила, что согласно мнению международной группы экспертов по изменению климата, повышение температуры может серьезно повлиять на жизнь людей: "Помимо финансовой помощи, обсуждаемой на COP29, очень важно финансировать системы здравоохранения. Также необходимо выделять средства на подготовку к пандемии, а также на ее предотвращение и ответные меры".

Депутат подчеркнула, что в Азербайджане существует серьезная проблема с загрязнением трансграничных водотоков.

"Некоторые горнодобывающие предприятия соседних стран расположены вблизи трансграничных речных бассейнов, и отходы сбрасываются в Куру и Аракс, а также в другие реки страны. Это создает проблемы со здоровьем населения, приводит к увеличению случаев заболевания раком, а также наносит ущерб сельскому хозяйству, использующему воду реки Аракс", - подытожила П.Велиева.

В завершение мероприятия состоялась сессия вопросов и ответов.

Фото: Вугар Ханларов

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоImpact of climate change on health discussed at Baku Parliamentary meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоParlament Görüşündə iqlim dəyişikliyinin sağlamlığa təsiri müzakirə edilib 

Самое читаемое

Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
ФотоКлэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
11 ноября 2024 г. 11:22
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
Международный аэропорт Гейдар Алиев распространил заявление в связи с COP29
Международный аэропорт Гейдар Алиев распространил заявление в связи с COP29
11 ноября 2024 г. 09:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi