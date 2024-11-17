На Парламентской встрече в Баку обсуждено влияние изменения климата на здоровье

На Парламентской встрече в рамках COP29 в Баку, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом, были обсуждены усилия по защите здоровья и продовольственной безопасности в связи с изменением климата.

На Парламентской встрече в рамках COP29 в Баку, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом, были обсуждены усилия по защите здоровья и продовольственной безопасности в связи с изменением климата.

Как сообщает Report, на этой сессии были рассмотрены пути применения парламентами комплексного подхода к решению проблем здравоохранения и климата.

Кроме того, обсуждались стратегии сокращения потерь в сельскохозяйственном и рыболовном секторах, которые угрожают продовольственной безопасности и приводят к недоеданию.

Член Сената Уругвая Ирэн Морейра заявила, что изменение климата влияет на здоровье человека как прямо, так и косвенно.

"Особенно высок этот риск для пожилых людей и детей. Изменение климата влияет не только на качество, но и снижает доступность (продовольствия - ред.). Повышение температуры, в свою очередь, снижает производительность в соответствующих областях. Наводнения и климатические изменения также влияют на условия труда", - заявила она.

Член Милли Меджлиса, депутат Парвана Велиева отметила, что согласно мнению международной группы экспертов по изменению климата, повышение температуры может серьезно повлиять на жизнь людей: "Помимо финансовой помощи, обсуждаемой на COP29, очень важно финансировать системы здравоохранения. Также необходимо выделять средства на подготовку к пандемии, а также на ее предотвращение и ответные меры".

Депутат подчеркнула, что в Азербайджане существует серьезная проблема с загрязнением трансграничных водотоков.

"Некоторые горнодобывающие предприятия соседних стран расположены вблизи трансграничных речных бассейнов, и отходы сбрасываются в Куру и Аракс, а также в другие реки страны. Это создает проблемы со здоровьем населения, приводит к увеличению случаев заболевания раком, а также наносит ущерб сельскому хозяйству, использующему воду реки Аракс", - подытожила П.Велиева.

В завершение мероприятия состоялась сессия вопросов и ответов.

Фото: Вугар Ханларов