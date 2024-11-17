На Парламентской встрече в Баку обсуждено применение технологий в борьбе с изменением климата

Во второй день Парламентской встречи, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом (Азербайджана) в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, обсуждались перспективы использования технологий в борьбе с изменением климата.
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Была обсуждена роль технологий, включая искусственный интеллект, в борьбе с изменением климата и обмен мнениями о новых технологиях, которые могут повлиять на продвижение климатических действий.
Выступающие высказали свои мнения о роли технологий, особенно ИИ, в борьбе с изменением климата. Было отмечено, что климатический вопрос является одной из самых серьезных глобальных проблем современности. Таяние ледников, повышение уровня моря и увеличение экстремальных погодных явлений ставят под угрозу будущее планеты.
Была отмечена необходимость обеспечить справедливый и равный доступ к таким технологиям, особенно в развивающихся странах.
На сессии было обращено внимание на потребность в инновационных решениях для преодоления этой проблемы.
Также было подчеркнуто, что правильное и всестороннее использование технологий может минимизировать последствия изменения климата. Для этого государства, компании и гражданское общество должны работать вместе и предпринимать конкретные шаги для обеспечения справедливого доступа.
Участники сессии отметили, что основной целью человечества должно быть построение справедливого и устойчивого будущего, полностью используя потенциал технологий.
Во время мероприятия была подчеркнута важность более инклюзивной, равноправной и устойчивой климатической политики, а также предложено расширение сотрудничества между различными странами в этом направлении.
В заключение были проведены обсуждения с гостями, участвовавшими в панельной дискуссии.
Фото: Вугар Ханларов