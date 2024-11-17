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На Парламентской встрече в Баку обсуждено применение технологий в борьбе с изменением климата

На Парламентской встрече в Баку обсуждено применение технологий в борьбе с изменением климата Во второй день Парламентской встречи, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом (Азербайджана) в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, обсуждались перспективы использован
COP29
17 ноября 2024 г. 13:36
На Парламентской встрече в Баку обсуждено применение технологий в борьбе с изменением климата

Во второй день Парламентской встречи, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом (Азербайджана) в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, обсуждались перспективы использования технологий в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, на сессии выступили основатель и генеральный директор Climate Policy Radar Михал Нахмани, основатель и генеральный директор компании Permalution Татьяна Эстевес, член Федерального национального совета ОАЭ Мира Аль-Сувайди.

Была обсуждена роль технологий, включая искусственный интеллект, в борьбе с изменением климата и обмен мнениями о новых технологиях, которые могут повлиять на продвижение климатических действий.

Выступающие высказали свои мнения о роли технологий, особенно ИИ, в борьбе с изменением климата. Было отмечено, что климатический вопрос является одной из самых серьезных глобальных проблем современности. Таяние ледников, повышение уровня моря и увеличение экстремальных погодных явлений ставят под угрозу будущее планеты.

Была отмечена необходимость обеспечить справедливый и равный доступ к таким технологиям, особенно в развивающихся странах.

На сессии было обращено внимание на потребность в инновационных решениях для преодоления этой проблемы.

Также было подчеркнуто, что правильное и всестороннее использование технологий может минимизировать последствия изменения климата. Для этого государства, компании и гражданское общество должны работать вместе и предпринимать конкретные шаги для обеспечения справедливого доступа.

Участники сессии отметили, что основной целью человечества должно быть построение справедливого и устойчивого будущего, полностью используя потенциал технологий.

Во время мероприятия была подчеркнута важность более инклюзивной, равноправной и устойчивой климатической политики, а также предложено расширение сотрудничества между различными странами в этом направлении.

В заключение были проведены обсуждения с гостями, участвовавшими в панельной дискуссии.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоParlament Görüşünün ikinci günündə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə texnologiyadan istifadənin perspektivləri müzakirə edilib

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