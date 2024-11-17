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На Парламентской встрече обсуждено продвижение справедливого подхода к борьбе с изменением климата

На Парламентской встрече обсуждено продвижение справедливого подхода к борьбе с изменением климата Во второй день Парламентской встречи, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом (парламент) Азербайджан в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, обсуждалось продвижение вс
COP29
17 ноября 2024 г. 11:24
На Парламентской встрече обсуждено продвижение справедливого подхода к борьбе с изменением климата

Во второй день Парламентской встречи, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом (парламент) Азербайджан в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, обсуждалось продвижение всестороннего и справедливого подхода к климатическим действиям.

Как сообщает Report, выступая на сессии, Генеральный директор Международной организации права на развитие (IDLO) Ян Бигл сказал, что изменение климата влияет на каждую страну по-разному:

"Наша цель - расширить возможности людей через амбициозные климатические меры, продвигать справедливость и инклюзивное принятие решений. Роль парламентариев здесь также важна".

Эксперт Программы развития ООН по изменению климата Кэтрин Вонг заявила, что в мире по сравнению с предыдущими годами выросла средняя температура воздуха, увеличились войны.

"Страны, страдающие от конфликтов, также страдают от изменения климата. Это показывает, что воздействие на климат растет день ото дня. В странах, затронутых конфликтами, существуют очень большие риски. Это затрудняет реализацию планов адаптации на международном и национальном уровнях. К середине века более 200 миллионов человек станут вынужденными переселенцами из-за изменения климата. Это число может увеличиться", - сказала она.

В заключение участники сессии провели обсуждения по теме.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоParlament Görüşünün ikinci günündə iqlim fəaliyyətinə hərtərəfli və ədalətli yanaşmanın təşviqi müzakirə edilib

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