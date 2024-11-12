На открытии Зеленой зоны COP29 состоялось мероприятие на тему устойчивого развития

Зеленая зона, организованная председательством COP29 и включающая участие сообществ, зеленый переход, технологические решения и глобальное сотрудничество, открыла свои двери для посетителей в первый день международной климатической конференции, представив

Зеленая зона, организованная председательством COP29 и включающая участие сообществ, зеленый переход, технологические решения и глобальное сотрудничество, открыла свои двери для посетителей в первый день международной климатической конференции, представив первый выпуск серии мероприятий.

Как сообщает Report , в первый день программы мероприятие, организованное Азербайджанской операционной компанией COP29, было посвящено климатическим действиям и углеродной нейтральности.

На мероприятии "На пути к нулевым выбросам: партнерство COP29 для устойчивого будущего", объединившем заинтересованные стороны, обсуждались климатические инициативы COP29. В дискуссионной сессии приняли участие член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Аян Наджаф, консультант COP29 по устойчивому развитию с международным опытом в области изменения климата и зеленого финансирования Марина Ольшанская, заместитель председателя правления ОАО "Чистый город" Сабит Зейниев, специалист с богатым опытом работы в электрической и электронной промышленности Рустам Гасымов и благотворитель из Новой Зеландии, эксперт по углеродным рынкам Дейв Роуз. Обсуждались такие важные темы, как правильное управление отходами, решения в области возобновляемой энергии, экологически чистые технологии, сокращение выбросов парниковых газов.

В ходе мероприятия аудитория была проинформирована о совместных усилиях по разработке и внедрению инициатив устойчивого развития, а также обсуждалось, как они могут поддержать позиционирование COP29 как эталона устойчивого мероприятия, эффективно использующего более зеленые и устойчивые ресурсы.

Отметим, что в первый день конференции COP29 дискуссии и семинары, проводимые различными компаниями на такие темы, как сохранение биоразнообразия, инновации в области возобновляемой энергии, климатическая справедливость и сотрудничество между поколениями в борьбе за устойчивость, решающая роль высшего образования в борьбе с изменением климата, сопровождались выступлениями и интерактивными сессиями в динамичной зоне Extreme Hangout и мероприятиями в павильонных зонах Зеленой зоны.

В ближайшие дни в Зеленой зоне COP29 планируется проведение мероприятий в различных форматах. Так, до 22 ноября будут организованы панельные дискуссии по ряду тем в формате сотрудничества с официальными партнерами COP29, в которых примут участие ведущие эксперты и известные лица в области климата и устойчивого развития.

Напомним, что Зеленая зона COP29 - это место, где собираются различные заинтересованные стороны по климатическим вопросам, включая представителей государственного и частного секторов, СМИ, ученых, экспертов, местные сообщества, институты гражданского общества и представителей официальной Голубой зоны. Желающие ближе ознакомиться с климатическими действиями могут бесплатно получить билеты в Зеленую зону через платформу iTicket.