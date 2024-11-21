На освобожденных территориях Азербайджана планируется создание нового нацпарка

В Азербайджане рассматривается возможность создания нового национального парка, который охватит части административных территорий освобожденных Шушинского, Ходжалинского, Агдеринского и Кяльбаджарского районов.

В Азербайджане рассматривается возможность создания нового национального парка, который охватит части административных территорий освобожденных Шушинского, Ходжалинского, Агдеринского и Кяльбаджарского районов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на мероприятии "Связь между климатом и биоразнообразием: интегрированные решения для устойчивого будущего" в рамках COP29.

"Мы уже начали обследование и оценку территорий для нового национального парка, который станет важным шагом в сохранении экосистем освобожденных территорий", - сказал замминистра.

Он добавил, что в рамках Плана мероприятий по объявлению 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" завершается процесс создания двух новых национальных парков: Боздаг-Аджинохурского площадью 23 902 гектара и Илисуйского, который сформирован на базе Илисуйского государственного природного заповедника на территории 13 966 гектаров.

Кроме того, ведутся работы по созданию 10 микрорезерватов для охраны редких видов флоры, присвоению им статуса природных памятников, а также созданию геологического парка на территории ряда грязевых вулканов, сказал Керимов.