На основных дорогах Баку не будут вводиться значительные ограничения в период проведения COP29

На основных улицах и проспектах Баку не планируется введение значительных ограничений в период проведения COP29.

На основных улицах и проспектах Баку не планируется введение значительных ограничений в период проведения COP29.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель департамента транспорта Операционной компании CОР29 Орхан Махмудлу.

По его словам, в период проведения Саммита лидеров 11-13 ноября предусмотрены определенные меры:

"В связи с приездом высокопоставленных официальных лиц будут введены различные ограничения в направлении от аэропорта, и до стадиона, что может создать определенные сложности. Мы разработали план транспортного регулирования, чтобы избежать пробок. К примеру, при проезде правительственных кортежей граждане смогут пользоваться альтернативными дорогами. Общественность будет проинформирована об этом заранее".

О. Махмудлу отметил, что регулирование движения транспорта планируется на проспектах Нефтчиляр и Гейдара Алиева, улицах Юсифа Сафарова и Зарифы Алиевой и др.