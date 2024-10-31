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На Олимпийском стадионе организованы услуги общепита для участников COP29

На Олимпийском стадионе организованы услуги общепита для участников COP29 На территории проведения конференции COP29 размещены четыре кухни, три из которых находятся в Синей, одна - в Зеленой зоне.
COP29
31 октября 2024 г. 13:37
На Олимпийском стадионе организованы услуги общепита для участников COP29

На территории проведения конференции COP29 размещены четыре кухни, три из которых находятся в Синей, одна - в Зеленой зоне.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил представитель департамента кейтеринга COP29 Анар Зейналов.

По его словам, в общей стложности на территории стадиона будут действовать 56 объектов общепита: " Более 30 из них - это кофешопы и точки продажи продуктов питания. Также будут работать два больших ресторана - один с национальной кухней, второй - с мировой".

Он подчеркнул, что кафе и рестораны распределены по зонам и способны обслужить более 6 тысяч гостей в течение часа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da iaşə xidmətlərinin təşkili qaydası açıqlanıb

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