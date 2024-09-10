На Международном молодежном форуме в Баку будет принята Бакинская декларация

По итогам Международного молодежного форума в Баку, собравшего молодых лидеров со всего мира, будет принята Бакинская декларация.

По итогам Международного молодежного форума в Баку, собравшего молодых лидеров со всего мира, будет принята Бакинская декларация.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель общественного объединения "Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация" Асиф Аскерли на полях Международного молодежного форума.

Аскерли отметил, что четырехдневный форум будет посвящен климатическим вопросам и сотрудничеству в борьбе с последствиями изменения климата.

По его словам, молодежь обратится к международной общественности в связи с предстоящей в Азербайджане конференцией COP29.

"Азербайджан очень серьезно готовится к COP29. Сегодняшний форум организован в рамках подготовки к этому мероприятию. Будут проведены панельные дискуссии по четырем различным темам, в которых примут участие как иностранные гости, так и местные эксперты", - сказал он.