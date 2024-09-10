О нас

На Международном молодежном форуме в Баку будет принята Бакинская декларация

На Международном молодежном форуме в Баку будет принята Бакинская декларация По итогам Международного молодежного форума в Баку, собравшего молодых лидеров со всего мира, будет принята Бакинская декларация.
COP29
10 сентября 2024 г. 12:13
На Международном молодежном форуме в Баку будет принята Бакинская декларация

По итогам Международного молодежного форума в Баку, собравшего молодых лидеров со всего мира, будет принята Бакинская декларация.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель общественного объединения "Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация" Асиф Аскерли на полях Международного молодежного форума.

Аскерли отметил, что четырехдневный форум будет посвящен климатическим вопросам и сотрудничеству в борьбе с последствиями изменения климата.

По его словам, молодежь обратится к международной общественности в связи с предстоящей в Азербайджане конференцией COP29.

"Азербайджан очень серьезно готовится к COP29. Сегодняшний форум организован в рамках подготовки к этому мероприятию. Будут проведены панельные дискуссии по четырем различным темам, в которых примут участие как иностранные гости, так и местные эксперты", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Gənclər Forumunda Bakı Bəyannaməsi qəbul olunacaq

Другие новости из категории

Министр: Детсады в Баку будут работать в период проведения COP29
Министр: Детсады в Баку будут работать в период проведения COP29
10 сентября 2024 г. 11:18
Посол Азербайджана пригласил премьер-министра Иракского Курдистана на COP29
ФотоПосол Азербайджана пригласил премьер-министра Иракского Курдистана на COP29
9 сентября 2024 г. 23:08
В Баку в рамках подготовки к COP29 проходит 11-й технический диалог экспертов
В Баку в рамках подготовки к COP29 проходит 11-й технический диалог экспертов
9 сентября 2024 г. 14:45
Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразилии об инициативах Азербайджана в рамках Повестки COP29
Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразилии об инициативах Азербайджана в рамках Повестки COP29
8 сентября 2024 г. 23:02
Техническая миссия РКИК ООН находится в Азербайджане для оценки подготовки к COP29
ФотоТехническая миссия РКИК ООН находится в Азербайджане для оценки подготовки к COP29
7 сентября 2024 г. 22:38
Замминистра: Подготовка к COP29 идет полным ходом
Замминистра: Подготовка к COP29 идет полным ходом
7 сентября 2024 г. 17:56
Операционная компания COP29 провела второй брифинг для представителей дипкорпуса
ФотоОперационная компания COP29 провела второй брифинг для представителей дипкорпуса
7 сентября 2024 г. 13:50
МИД РФ: Будем добиваться взвешенных решений на COP29
МИД РФ: Будем добиваться взвешенных решений на COP29
7 сентября 2024 г. 10:30
Джон Подеста:  США и Китай обсудили предстоящие климатические переговоры в рамках COP29 в Баку
Джон Подеста:  США и Китай обсудили предстоящие климатические переговоры в рамках COP29 в Баку
6 сентября 2024 г. 19:07
Мухтар Бабаев обсудил с представителем ООН подготовку к COP29
Мухтар Бабаев обсудил с представителем ООН подготовку к COP29
6 сентября 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi