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На конференцию COY19 в Баку приедет 400 молодых людей из разных стран мира

На конференцию COY19 в Баку приедет 400 молодых людей из разных стран мира 400 молодых людей из разных стран мира приедут в Баку на Молодежную конференцию (COY19).
COP29
19 октября 2024 г. 11:26
На конференцию COY19 в Баку приедет 400 молодых людей из разных стран мира

400 молодых людей из разных стран мира приедут в Баку на Молодежную конференцию (COY19).

Как сообщает Report, об этом заявила молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова.

"В преддверии COP29 в Баку состоится Молодежная конференция (COY19), на которую приедут 400 молодых людей из разных стран мира. На этой конференции будут обсуждаться климатические действия, проблемы и их решения. Затем решения, принятые на Молодежной конференции, будут представлены председательству COP29", - сказала Л.Гасанова.

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Версия на английском языке 400 young people to gather in Baku for COY19
Версия на азербайджанском языке Dünyanın müxtəlif ölkələrindən 400 gənc Bakıya gəlir

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