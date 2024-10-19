На конференцию COY19 в Баку приедет 400 молодых людей из разных стран мира

400 молодых людей из разных стран мира приедут в Баку на Молодежную конференцию (COY19).

400 молодых людей из разных стран мира приедут в Баку на Молодежную конференцию (COY19).

Как сообщает Report, об этом заявила молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова.

"В преддверии COP29 в Баку состоится Молодежная конференция (COY19), на которую приедут 400 молодых людей из разных стран мира. На этой конференции будут обсуждаться климатические действия, проблемы и их решения. Затем решения, принятые на Молодежной конференции, будут представлены председательству COP29", - сказала Л.Гасанова.