На COP29 запущена глобальная платформа по поиску партнеров для декарбонизации промышленности

В Баку в рамках COP29 запущена глобальная платформа по поиску партнеров (GMP) для декарбонизации промышленности.

В Баку в рамках COP29 запущена глобальная платформа по поиску партнеров (GMP) для декарбонизации промышленности.

Как передает Report, платформа GMP запущена со стороны UNIDO и международной климатической инициативы Climate Club при поддержке первоначального финансирования со стороны правительства Германии.

Участники мероприятия заявили, что платформа открыта для развивающихся стран, стран с формирующейся рыночной экономикой. Она связывает потребности конкретных государств с глобальной технической и финансовой помощью для сокращения выбросов в энергоемких и высокоэмиссионных промышленных секторах.

"Столь необходимой эту платформу делает нехватка финансирования для трансформации промышленного сектора к углеродной нейтральности", - сказал парламентский статс-секретарь при министре по вопросам экономики и защиты климата Штефан Венцель (Stefan Wenzel) (Штефан Венцель).

В свою очередь, замминистра промышленности и технологии Турции Касым Гонуллю отметил, что Турция опубликовала дорожную карту до 2053 года по достижению углеродной нейтральности.

"Наши дорожные карты показывают, что к 2053 году мы можем достичь сокращения выбросов на 99% в производстве стали, на 93% - производстве цемента и на 75% - в производстве алюминия. Турции необходимо инвестировать более 70 млрд долларов в вышеупомянутые отрасли для зеленой трансформации. Поэтому мы создаем инвестиционную платформу, которая нацелена на привлечение более 5 млрд евро инвестиций в зеленую трансформацию, что позволит сократить выбросы на 20 млн тонн в год", - заявил он.