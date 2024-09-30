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На COP29 в Баку прибудет делегация высокого уровня из Великобритании

На COP29 в Баку прибудет делегация высокого уровня из Великобритании На COP29 в Баку прибудет делегация высокого уровня из Великобритании
COP29
30 сентября 2024 г. 15:10
На COP29 в Баку прибудет делегация высокого уровня из Великобритании

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре текущего года в Баку, ожидается участие значительной делегации высокого уровня от правительства Великобритании, а также представителей британского бизнеса и гражданского общества.

Об этом в интервью Report заявил руководитель отдела COP29 посольства Великобритании в Азербайджане Ник Бейкер (Nick Baker).

По его словам, в британском обществе существует большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в области климата и охраны окружающей среды.

Бейкер отметил, что с момента избрания Азербайджана страной-хозяйкой COP29 в декабре 2023 года сотрудничество с Великобританией значительно усилилось.

"Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, был принят королем Карлом III и провел встречу с членами нового правительства Великобритании. Баку также посетили представители британской команды COP26, включая его тогдашнего президента Алока Шарму.

Недели борьбы с изменением климата в Лондоне (London Climate Action Week) является одним из ключевых событий в области климатических инициатив, и азербайджанская команда COP29 воспользовалась этой платформой для представления приоритетов предстоящего ноябрьского саммита глобальной климатической аудитории. Один из организаторов Лондонской климатической недели участвует в подготовке первой Бакинской недели климатических действий, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября", - подчеркнул руководитель отдела COP29 посольства Великобритании в Баку.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке High-level UK delegation to arrive in Baku for COP29

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