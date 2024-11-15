На COP29 в Баку обсудили мобилизацию правоохранительных органов в борьбе с изменением климата

В рамках конференции COP29, проходящей в Баку, состоялась высокоуровневая сессия "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

В рамках конференции COP29, проходящей в Баку, состоялась высокоуровневая сессия "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

Как сообщает Report, сессия организована Генпрокуратурой Азербайджана, Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и МВД ОАЭ.

В обсуждениях приняли участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заместитель премьер-министра ОАЭ и министр внутренних дел шейх Сейф бин Зайед аль-Нахайян, генпрокурор Бразилии Хинденбург Шатебриан, директор ЕС по правам человека и верховенству закона Джанлука Эспозито, генпрокурор Кении Ренсон Ингонга, генпрокурор России Игорь Краснов, глава Интерпола Ахмед Насер аль-Раиси и др.

Выступающие говорили о мерах по борьбе с экологическими преступлениями и роли правоохранительных органов в решении экологических проблем. Кямран Алиев и Мухтар Бабаев подчеркнули важность совместного противодействия экопреступности.