О нас

На COP29 в Баку обсудили мобилизацию правоохранительных органов в борьбе с изменением климата

На COP29 в Баку обсудили мобилизацию правоохранительных органов в борьбе с изменением климата В рамках конференции COP29, проходящей в Баку, состоялась высокоуровневая сессия "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".
COP29
15 ноября 2024 г. 13:17
На COP29 в Баку обсудили мобилизацию правоохранительных органов в борьбе с изменением климата

В рамках конференции COP29, проходящей в Баку, состоялась высокоуровневая сессия "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

Как сообщает Report, сессия организована Генпрокуратурой Азербайджана, Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и МВД ОАЭ.

В обсуждениях приняли участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заместитель премьер-министра ОАЭ и министр внутренних дел шейх Сейф бин Зайед аль-Нахайян, генпрокурор Бразилии Хинденбург Шатебриан, директор ЕС по правам человека и верховенству закона Джанлука Эспозито, генпрокурор Кении Ренсон Ингонга, генпрокурор России Игорь Краснов, глава Интерпола Ахмед Насер аль-Раиси и др.

Выступающие говорили о мерах по борьбе с экологическими преступлениями и роли правоохранительных органов в решении экологических проблем. Кямран Алиев и Мухтар Бабаев подчеркнули важность совместного противодействия экопреступности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə hüquq-mühafizə orqanlarının səfərbər edilməsi müzakirə olunub

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi