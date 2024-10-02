На COP29 в Баку IMEO представит обновленные данные о выбросах метана

На Бакинской климатической конференции COP29 в ноябре этого года будет представлена обновленная версия данных Международной наблюдательной организации по выбросам метана (IMEO).

На Бакинской климатической конференции COP29 в ноябре этого года будет представлена обновленная версия данных Международной наблюдательной организации по выбросам метана (IMEO).

Как сообщает Report, об этом соучредитель IMEO Джулия Феррини сказала на панельной дискуссии в рамках третьего дня Бакинской климатической недели.

По ее словам, эти данные предоставят более полную и актуальную картину уровня выбросов метана в различных странах и секторах экономики.

Феррини отметила, что особое внимание в новом отчете будет уделено влиянию метановых выбросов на глобальное изменение климата, а также мерам по их сокращению.

"Нефтегазовое партнерство по метану 2.0 (The Oil & Gas Methane Partnership 2.0, OGMP 2.0) благодаря своей надежности стало ключевым элементом в обеспечении прозрачности и контроля над мерами по снижению выбросов. Соблюдение золотого стандарта отчетности OGMP в свою очередь считается одним из ключевых метрик, которую включили в свои механизмы отчетности такие организации, как Международное энергетическое агентство, Фонд защиты окружающей среды и многие другие. Эта система отчетности была представлена на прошлой неделе в рамках Недели климата в Нью-Йорке, а о запуске механизма впервые объявили на COP28 при поддержке Bloomberg Philanthropies. Мы активно работаем над созданием этого механизма, который позволит отслеживать выполнение обязательств нефтегазовой отрасли по хартии декарбонизации и будет способствовать достижению глобальных климатических целей", - сказала она.