О нас

На COP29 в Баку IMEO представит обновленные данные о выбросах метана

На COP29 в Баку IMEO представит обновленные данные о выбросах метана На Бакинской климатической конференции COP29 в ноябре этого года будет представлена обновленная версия данных Международной наблюдательной организации по выбросам метана (IMEO).
COP29
2 октября 2024 г. 10:54
На COP29 в Баку IMEO представит обновленные данные о выбросах метана

На Бакинской климатической конференции COP29 в ноябре этого года будет представлена обновленная версия данных Международной наблюдательной организации по выбросам метана (IMEO).

Как сообщает Report, об этом соучредитель IMEO Джулия Феррини сказала на панельной дискуссии в рамках третьего дня Бакинской климатической недели.

По ее словам, эти данные предоставят более полную и актуальную картину уровня выбросов метана в различных странах и секторах экономики.

Феррини отметила, что особое внимание в новом отчете будет уделено влиянию метановых выбросов на глобальное изменение климата, а также мерам по их сокращению.

"Нефтегазовое партнерство по метану 2.0 (The Oil & Gas Methane Partnership 2.0, OGMP 2.0) благодаря своей надежности стало ключевым элементом в обеспечении прозрачности и контроля над мерами по снижению выбросов. Соблюдение золотого стандарта отчетности OGMP в свою очередь считается одним из ключевых метрик, которую включили в свои механизмы отчетности такие организации, как Международное энергетическое агентство, Фонд защиты окружающей среды и многие другие. Эта система отчетности была представлена на прошлой неделе в рамках Недели климата в Нью-Йорке, а о запуске механизма впервые объявили на COP28 при поддержке Bloomberg Philanthropies. Мы активно работаем над созданием этого механизма, который позволит отслеживать выполнение обязательств нефтегазовой отрасли по хартии декарбонизации и будет способствовать достижению глобальных климатических целей", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке IMEO COP29-da metan emissiyaları ilə bağlı yenilənmiş məlumatları təqdim edəcək
Версия на английском языке IMEO to present updated methane emissions data at COP29 in Baku

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
26 сентября 2024 г. 12:41
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
27 сентября 2024 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi