На COP29 прошло мероприятие по усилению климатических действий в туризме

В рамках COP29 было проведено мероприятие под названием "Усиление климатических действий в туризме: инновационные решения и путь вперед".

В рамках COP29 было проведено мероприятие под названием "Усиление климатических действий в туризме: инновационные решения и путь вперед".

Как сообщает Report, на мероприятии обсуждались возможные меры по влиянию изменения климата на туризм.

Заведующая отделом туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Гюнай Байрамова отметила в своем выступлении, что впервые в истории COP был организован день туризма. "Мы делаем все возможное, чтобы включить климатические действия и в туристическую политику. Мы стремимся максимизировать туристические возможности", - сказала она.

Выступающие отметили, что для устойчивого развития туризма важно не только снижать углеродный след и внедрять меры по декарбонизации, но и принимать адаптационные меры в ответ на глобальное потепление и экосистемные изменения. Также было подчеркнуто, что климатическому финансированию туризма уделяется недостаточно внимания. Важным шагом для устойчивости туризма является принятие соответствующих законов и налоговых реформ на национальном уровне.

В заключение было обсуждены влияние изменения климата на туристический сектор и меры, которые нужно принять в этой области.

Фото: Самира Гасанова