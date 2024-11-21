На COP29 прошла презентация на тему "Оценка потенциала связывания углерода тугайными лесами"

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В Зеленой зоне, созданной в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 21 ноября в рамках проекта "Оценка потенциала тугайных лесов в улавливании углерода, восстановление лесной экосистемы", реализуемого общественным объединением "Региональное развитие", состоялась презентация на тему по оценке динамики углерода в тугайных лесах, расположенных по берегам рек Кура и Араз Азербайджана.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии, в котором приняли участие эксперты Министерства экологии и природных ресурсов, Института ботаники Министерства науки и образования, Бакинского государственного университета и Национальной академии авиации, а также представители неправительственной организации Abibiman Foundation LBG, менеджер проекта общественного объединения "Региональное развитие" Гюльбагда Лейсанова подробно проинформировала о цели проекта, мерах, осуществленных в его рамках, обратила внимание на важность реализации проектов, направленных на защиту биоразнообразия в нашей стране.

Затем заведующий отделом лесного хозяйства Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Вахид Фарзалиев и заместитель декана биологического факультета Бакинского государственного университета Юсиф Абыев рассказали о роли тугайных лесов в охране и развитии биоразнообразия, а также в сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу, отметили, что из-за длительного отсутствия серьезной защиты, изменения климата, изменения гидрологического режима реки Кура и других факторов площадь этих лесов значительно сократилась, а видовой состав деревьев существенно изменился. Отметив важность восстановления лесных экосистем и оценки углеродной динамики, использования полученных результатов для планирования закладки лесных массивов или проведения лесовосстановительных работ и других целей, они проинформировали о приобретенном оборудовании для проведения полевых исследований в рамках проекта.

Приглашенный из Турции эксперт и представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Джума Уйкун предоставил участникам подробную информацию на тему "Методология расчета биомассы и углерода в лесах: концепции, проблемы и решения".

Затем в рамках проекта был показан видеоролик об акции по посадке деревьев, направленной на восстановление экосистемы тугайного леса в Гаджигабульском районе. Сообщалось, что в ходе акции на 1,5 га земли было посажено 1800 саженцев деревьев, соответствующих экосистеме тугайных лесов, а также высажено более 200 различных видов деревьев, находящихся под угрозой исчезновения, с обеспечением охраны территории площадью 20 га.

В ходе мероприятия эксперты ответили на вопросы участников.

Отметим, что представленный проект реализуется в рамках конкурса "Международные инициативы, связанные с COP29" для НПО, организованного совместно Министерством экологии и природных ресурсов и Агентством государственной поддержки неправительственных организаций.