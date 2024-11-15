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На COP29 прошла акция протеста против нарушений прав человека на колонизированных территориях

На COP29 прошла акция протеста против нарушений прав человека на колонизированных территориях В рамках климатической конференции COP29 представители колонизированных территорий провели акцию протеста в "голубой зоне" против массовых нарушений прав коренных народов.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:07
На COP29 прошла акция протеста против нарушений прав человека на колонизированных территориях

В рамках климатической конференции COP29 представители колонизированных территорий провели акцию протеста в "голубой зоне" против массовых нарушений прав коренных народов.

Как сообщает Report, участники акции потребовали положить конец эксплуататорской политике колониальных держав и ликвидировать ее тяжелые последствия, особенно ущерб, нанесенный окружающей среде и здоровью местного населения.

Представители коренных народов осудили грубые нарушения прав человека колониальными государствами на заморских территориях и серьезный ущерб, нанесенный коренному населению ядерными испытаниями, проводимыми в этих колониях.

Акция была организована жителями заморских территорий с целью донести свой голос до международной общественности. Протестующие скандировали лозунги: "Остановите нарушения прав человека на заморских территориях", "Выплатите компенсации пострадавшему населению", "Восстановите ущерб, нанесенный окружающей среде", "Услышьте голос коренных народов" и "Последствия ядерных испытаний на заморских территориях убивают людей".

Участники подчеркнули важность серьезного расследования современных последствий колониализма и необходимость решительных действий со стороны международного сообщества.

Протестующие призвали к построению более широкой международной солидарности против колониализма и более решительным политическим и правовым шагам для обеспечения прав коренных народов.

Отметим, что это первая акция, проведенная азербайджанской организацией в "голубой зоне" в рамках COP29.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da müstəmləkə ərazilərində yerli xalqların hüquqlarının pozulması əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib

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