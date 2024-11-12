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На COP29 призвали население Норвегии объединиться для защиты морской экосистемы

На COP29 призвали население Норвегии объединиться для защиты морской экосистемы 13:58
COP29
12 ноября 2024 г. 14:33
На COP29 призвали население Норвегии объединиться для защиты морской экосистемы

В Зеленой зоне COP29 прошла акция протеста с требованием к правительству Норвегии остановить китобойный промысел.

В заявлении Report участница акции Элиза Филлипс выразила удовлетворение условиями, созданными для ее проведения на полях климатической конференции СОР29 в Баку.

"Мы призываем Норвегию прекратить незаконный и субсидируемый государством китобойный промысел. В этом году квоты на китобойный промысел увеличены более чем на 15% по сравнению с 2023 годом, и большая часть китового мяса идет на производство кормов для домашних животных", - добавила Э.Филлипс.

Она призвала международное сообщество поддержать обращение, адресованное норвежскому правительству.

Э.Филлипс также призвала население Норвегии объединиться и оказать давление на своих лидеров для защиты уникальной морской экосистемы и прекращения китобойного промысла.

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Версия на английском языке Campaign rep calls on Norway to stop illegal and state-subsidized whaling
Версия на азербайджанском языке COP29-da Norveç xalqına çağırış: Dəniz ekosistemlərinin qorunması və balina ovunun dayandırılması üçün birlik olmalıdır

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