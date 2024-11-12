На COP29 призвали население Норвегии объединиться для защиты морской экосистемы

В Зеленой зоне COP29 прошла акция протеста с требованием к правительству Норвегии остановить китобойный промысел.
В заявлении Report участница акции Элиза Филлипс выразила удовлетворение условиями, созданными для ее проведения на полях климатической конференции СОР29 в Баку.
"Мы призываем Норвегию прекратить незаконный и субсидируемый государством китобойный промысел. В этом году квоты на китобойный промысел увеличены более чем на 15% по сравнению с 2023 годом, и большая часть китового мяса идет на производство кормов для домашних животных", - добавила Э.Филлипс.
Она призвала международное сообщество поддержать обращение, адресованное норвежскому правительству.
Э.Филлипс также призвала население Норвегии объединиться и оказать давление на своих лидеров для защиты уникальной морской экосистемы и прекращения китобойного промысла.