На COP29 принято решение о Программе работы согласно рамкам для нерыночных подходов

18 ноября на COP29 было принято решение о Программе работы согласно рамкам для нерыночных подходов, упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения.

18 ноября на COP29 было принято решение о Программе работы согласно рамкам для нерыночных подходов, упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения.

Как сообщает Report, статья 6.8 позволяет сторонам через указанные подходы реализовывать национальные климатические планы, включая планы по смягчению последствий климата и адаптации, а также содействовать устойчивому развитию.

Председательство COP29 определило полное функционирование статьи 6 Парижского соглашения как один из своих главных приоритетов. Статья предусматривает создание надежных и прозрачных углеродных рынков для достижения климатических целей. Этот механизм является важнейшим инструментом инвестирования в развивающиеся страны.

Полное функционирование статьи 6 может сократить расходы стран, реализующих определяемые на национальном уровне вклады, примерно на 250 млрд долларов США в год.