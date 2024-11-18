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На COP29 принято решение о Программе работы согласно рамкам для нерыночных подходов

На COP29 принято решение о Программе работы согласно рамкам для нерыночных подходов 18 ноября на COP29 было принято решение о Программе работы согласно рамкам для нерыночных подходов, упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения.
COP29
18 ноября 2024 г. 16:00
На COP29 принято решение о Программе работы согласно рамкам для нерыночных подходов

18 ноября на COP29 было принято решение о Программе работы согласно рамкам для нерыночных подходов, упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения.

Как сообщает Report, статья 6.8 позволяет сторонам через указанные подходы реализовывать национальные климатические планы, включая планы по смягчению последствий климата и адаптации, а также содействовать устойчивому развитию.

Председательство COP29 определило полное функционирование статьи 6 Парижского соглашения как один из своих главных приоритетов. Статья предусматривает создание надежных и прозрачных углеродных рынков для достижения климатических целей. Этот механизм является важнейшим инструментом инвестирования в развивающиеся страны.

Полное функционирование статьи 6 может сократить расходы стран, реализующих определяемые на национальном уровне вклады, примерно на 250 млрд долларов США в год.

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Версия на азербайджанском языке COP29-da qeyri-bazar yanaşmaları çərçivəsində iş proqramına dair qərar qəbul edilib

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