На COP29 презентовали платформу экологических организаций прикаспийских стран

15:18

В рамках COP29 состоялась презентация проекта "The Caspian House: Платформа экологических организаций прикаспийских стран" и церемония подписания четырьмя прикаспийскими странами совместного протокола.

Как сообщает Report, целью проекта является создание экологического сообщества неправительственных организаций Азербайджана, России, Казахстана и Туркменистана.

Документ о сотрудничестве подписали председатель ООО "Содействие развитию связей с общественностью" Шалала Гасанова, заместитель генерального секретаря "Ассамблеи народов Евразии" Станислав Королев, председатель Общественного объединения "ЭкоФорум-Казахстан" Светлана Могилюк, руководитель ОО "Тебиги Кувват" Баркали Атаев.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках проекта Общественного объединения "Содействие развитию связей с общественностью", победителя грантового конкурса "COP29: международные инициативы", объявленного совместно Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Агентством государственной поддержки НПО.