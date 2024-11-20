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На COP29 презентовали платформу экологических организаций прикаспийских стран

На COP29 презентовали платформу экологических организаций прикаспийских стран 15:18
COP29
20 ноября 2024 г. 15:48
На COP29 презентовали платформу экологических организаций прикаспийских стран

В рамках COP29 состоялась презентация проекта "The Caspian House: Платформа экологических организаций прикаспийских стран" и церемония подписания четырьмя прикаспийскими странами совместного протокола.

Как сообщает Report, целью проекта является создание экологического сообщества неправительственных организаций Азербайджана, России, Казахстана и Туркменистана.

Документ о сотрудничестве подписали председатель ООО "Содействие развитию связей с общественностью" Шалала Гасанова, заместитель генерального секретаря "Ассамблеи народов Евразии" Станислав Королев, председатель Общественного объединения "ЭкоФорум-Казахстан" Светлана Могилюк, руководитель ОО "Тебиги Кувват" Баркали Атаев.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках проекта Общественного объединения "Содействие развитию связей с общественностью", победителя грантового конкурса "COP29: международные инициативы", объявленного совместно Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Агентством государственной поддержки НПО.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzəryanı ölkələrin ekoloji təşkilatlarının platforması çərçivəsində memorandum imzalanıb

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