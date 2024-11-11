На COP29 представлены павильоны разных стран

Страны-участницы представили свои павильоны в рамках стартовавшей сегодня Бакинской климатической конференции COP29.
Павильоны Турции, Казахстана, Кыргызстана, Дании и других стран, развернутые в "зеленой зоне" Бакинского олимпийского стадиона, вызвали большой интерес у посетителей.
Напомним, что климатический саммит COP29 является крупнейшим глобальным мероприятием, когда-либо организованным Азербайджаном. Подобное мероприятие проводится в регионе впервые.
Report представляет кадры с павильонов на COP29.
Фото: Вугар Ханларов