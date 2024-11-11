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На COP29 представлены павильоны разных стран

На COP29 представлены павильоны разных стран На COP29 представлены павильоны разных стран
COP29
11 ноября 2024 г. 16:50
На COP29 представлены павильоны разных стран

Страны-участницы представили свои павильоны в рамках стартовавшей сегодня Бакинской климатической конференции COP29.

Павильоны Турции, Казахстана, Кыргызстана, Дании и других стран, развернутые в "зеленой зоне" Бакинского олимпийского стадиона, вызвали большой интерес у посетителей.

Напомним, что климатический саммит COP29 является крупнейшим глобальным мероприятием, когда-либо организованным Азербайджаном. Подобное мероприятие проводится в регионе впервые.

Report представляет кадры с павильонов на COP29.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоPavilions of different countries presented at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da müxtəlif ölkələrin pavilyonları nümayiş olunur - FOTOREPORTAJ

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