На COP29 представлены павильоны разных стран

На COP29 представлены павильоны разных стран

Страны-участницы представили свои павильоны в рамках стартовавшей сегодня Бакинской климатической конференции COP29.

Павильоны Турции, Казахстана, Кыргызстана, Дании и других стран, развернутые в "зеленой зоне" Бакинского олимпийского стадиона, вызвали большой интерес у посетителей.

Напомним, что климатический саммит COP29 является крупнейшим глобальным мероприятием, когда-либо организованным Азербайджаном. Подобное мероприятие проводится в регионе впервые.

Report представляет кадры с павильонов на COP29.

Фото: Вугар Ханларов