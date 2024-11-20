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На COP29 представлена Дорожная карта по достижению нулевого уровня выбросов в сфере туризма

На COP29 представлена Дорожная карта по достижению нулевого уровня выбросов в сфере туризма В рамках Дня туризма на COP29 при поддержке Государственного агентства по туризму Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) представил второе издание "Дорожной карты по достижению нулевого уровня выбросов в сфере путешествий и туризма".
COP29
20 ноября 2024 г. 17:53
На COP29 представлена Дорожная карта по достижению нулевого уровня выбросов в сфере туризма

В рамках Дня туризма на COP29 при поддержке Государственного агентства по туризму Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) представил второе издание "Дорожной карты по достижению нулевого уровня выбросов в сфере путешествий и туризма".

Как сообщает Report, Дорожная карта подчеркивает срочность климатических действий для достижения цели нулевого уровня выбросов (Net Zero) в туристическом секторе к 2050 году, являясь усовершенствованным документом по декарбонизации первой дорожной карты, представленной в Глазго в рамках COP26 в 2021 году.

В отчете, опубликованном при поддержке Государственного агентства по туризму, отмечается, что 53% из проанализированных 250 туристических компаний уже определили свои климатические цели, что на 42% больше по сравнению с первым отчетом, опубликованным в 2021 году.

Также отмечается, что в 2023 году углеродная интенсивность в авиационном секторе снизилась на 6% по сравнению с 2019 годом, а в круизной и гостиничной отраслях - на 11% в каждой.

Дорожная карта также призывает бизнес устанавливать цели по сокращению выбросов углерода, поощряет туристические и транспортные компании, государства и другие заинтересованные стороны поддерживать меры в этом направлении.

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Версия на английском языке ФотоNet Zero Roadmap for Tourism presented at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da "Səyahət və turizm üzrə net sıfır yol xəritəsi" təqdim olunub

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