На COP29 представлена Дорожная карта по достижению нулевого уровня выбросов в сфере туризма

В рамках Дня туризма на COP29 при поддержке Государственного агентства по туризму Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) представил второе издание "Дорожной карты по достижению нулевого уровня выбросов в сфере путешествий и туризма".

В рамках Дня туризма на COP29 при поддержке Государственного агентства по туризму Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) представил второе издание "Дорожной карты по достижению нулевого уровня выбросов в сфере путешествий и туризма".

Как сообщает Report, Дорожная карта подчеркивает срочность климатических действий для достижения цели нулевого уровня выбросов (Net Zero) в туристическом секторе к 2050 году, являясь усовершенствованным документом по декарбонизации первой дорожной карты, представленной в Глазго в рамках COP26 в 2021 году.

В отчете, опубликованном при поддержке Государственного агентства по туризму, отмечается, что 53% из проанализированных 250 туристических компаний уже определили свои климатические цели, что на 42% больше по сравнению с первым отчетом, опубликованным в 2021 году.

Также отмечается, что в 2023 году углеродная интенсивность в авиационном секторе снизилась на 6% по сравнению с 2019 годом, а в круизной и гостиничной отраслях - на 11% в каждой.

Дорожная карта также призывает бизнес устанавливать цели по сокращению выбросов углерода, поощряет туристические и транспортные компании, государства и другие заинтересованные стороны поддерживать меры в этом направлении.