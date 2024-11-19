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На COP29 представлен проект стратегии по предотвращению зоонозных заболеваний в Азербайджане

На COP29 представлен проект стратегии по предотвращению зоонозных заболеваний в Азербайджане 10:51 В рамках COP29 представлен проект национальной стратегии по предотвращению и усилению контроля зоонозных заболеваний в Азербайджане, объявлены ожидаемые результаты.
COP29
19 ноября 2024 г. 11:25
На COP29 представлен проект стратегии по предотвращению зоонозных заболеваний в Азербайджане

В рамках COP29 представлен проект национальной стратегии по предотвращению и усилению контроля зоонозных заболеваний в Азербайджане, объявлены ожидаемые результаты.

Как сообщает Report, презентацию провел начальник отдела здоровья животных и биологической безопасности Агентства Пищевой Безопасности Азербайджана (АПБА) Галиб Абдулалиев на "Конференции единое здоровье" в рамках COP29.

"Национальная стратегия по предотвращению и усилению контроля зоонозных заболеваний в Азербайджанской Республике на 2025-2030 годы с применением концепции Единого здоровья" включает ряд задач.

Одним из основных вызовов является повышение готовности страны к зоонозным пандемиям, усиление риск-ориентированного контроля на всех этапах пищевой цепи, применение единой концепции "Люди-животный мир-окружающая среда" в борьбе с зоонозами.

Кроме того, основные вызовы Национальной стратегии включают необходимость исследований биологии, экологии и эпидемиологии возбудителей заболеваний и практического применения полученных результатов, важность создания мультисекторальной и интегрированной базы данных для эпидемиологических и экологических исследований, актуальность решения проблем антимикробной резистентности.

Еще одна цель - создание системы мониторинга зоонозных заболеваний и единой информационной платформы для обмена данными, а также повышение осведомленности населения о зоонозных заболеваниях.

Стратегия нацелена на достижение трех основных результатов: создание адекватной институциональной системы для мониторинга зооноз, минимизация риска зоонозных заболеваний для населения и создание системы мониторинга используемых в стране ветеринарных лекарственных средств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da Azərbaycanda zoonoz xəstəliklərin qarşısının alınmasına dair milli strategiya təqdim olunub

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