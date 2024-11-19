На COP29 предложили интегрировать климатическую тематику в образовательные программы

Разработка образовательных программ, направленных на борьбу с изменением климата, является ключевым шагом для решения экологических вызовов.

Разработка образовательных программ, направленных на борьбу с изменением климата, является ключевым шагом для решения экологических вызовов.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова на мероприятии "Донесение проблемы изменения климата через образование: решающая роль молодежи и педагогов" в рамках COP29.

По словам Мамедовой, климатическое образование помогает людям глубже понять природу климатического кризиса и эффективно реагировать на него.

"COP29 выступает важной платформой для содействия выполнению странами своих обязательств в этой сфере. Климатическое образование должно быть частью подготовки каждого студента к будущим вызовам", - подчеркнула она.

Депутат отметила необходимость пересмотра учебных программ с учетом климатической проблематики и расширения возможностей педагогов. Особое внимание она уделила значению волонтерских программ в климатической деятельности.