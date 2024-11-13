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На COP29 потребовали положить конец экологическим преступлениям колониальных держав

На COP29 потребовали положить конец экологическим преступлениям колониальных держав В Баку на COP29 потребовали определить ущерб, нанесенный колониальными державами природным ресурсам находящихся долгие годы под их гнетом стран и прекратить экологические преступления.
COP29
13 ноября 2024 г. 12:50
На COP29 потребовали положить конец экологическим преступлениям колониальных держав

В Баку на COP29 потребовали определить ущерб, нанесенный колониальными державами природным ресурсам находящихся долгие годы под их гнетом стран, и прекратить экологические преступления.

Как сообщает Report, призыв прозвучал в ходе обсуждений на тему экологического колониализма, организованных Бакинской инициативной группой (БИГ) в рамках COP29.

Представители народов, находящихся под колониальным гнетом Франции и Нидерландов, подробно рассказали о текущей ситуации в своих странах, а также выразили решительный протест против незаконной эксплуатации ресурсов на заморских территориях, вырубки лесов и загрязнения почвы. Особое внимание было уделено экологическим последствиям ядерных испытаний, проведенных Францией во Французской Полинезии, а также отказу от выплат компенсаций пострадавшему населению.

Также были затронуты темы загрязнения окружающей среды в Гваделупе из-за использования хлордекона и его негативного воздействия на здоровье местных жителей, разработки никелевых месторождений в Новой Каледонии и распространения различных заболеваний в результате эксплуатации Майотта.

Выступающие, связывая серьезные последствия изменения климата в заморских территориях с колониализмом, потребовали от Франции и Нидерландов выполнить требования местных народов.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоCOP29 demands colonial powers to cease ecological crimes
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da müstəmləkəçi dövlətlərin ekoloji cinayətlərə son qoymaları tələb edilib

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