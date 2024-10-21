На COP29 половина автобусного парка будет укомплектовано электробусами

14:59

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября, 50% автобусного парка укомплектовано "Зелеными автобусами".

Как сообщает Report, об этом заявила член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Аян Наджаф в Баку на семинаре на тему "Понимание и анализ отчетов по ESG (экологическому, социальному и корпоративному управлению)".

По ее словам, в рамках COP29 в автобусный парк включено более 150 электромобилей.