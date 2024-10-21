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На COP29 половина автобусного парка будет укомплектовано электробусами

На COP29 половина автобусного парка будет укомплектовано электробусами 14:59
COP29
21 октября 2024 г. 15:17
На COP29 половина автобусного парка будет укомплектовано электробусами

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября, 50% автобусного парка укомплектовано "Зелеными автобусами".

Как сообщает Report, об этом заявила член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Аян Наджаф в Баку на семинаре на тему "Понимание и анализ отчетов по ESG (экологическому, социальному и корпоративному управлению)".

По ее словам, в рамках COP29 в автобусный парк включено более 150 электромобилей.

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Версия на английском языке 50% of bus fleet for COP29 equipped with green buses
Версия на азербайджанском языке COP29 üçün avtobus parkının 50 %-i "Yaşıl avtobus"larla təchiz olunub

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