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На COP29 органы финансового мониторинга провели обсуждения по экологическим преступлениям

На COP29 органы финансового мониторинга провели обсуждения по экологическим преступлениям В рамках COP29 Служба финансового мониторинга Азербайджана совместно с Группой Eqmont организовала панельные дискуссии на темы "Возможности финансовой разведки для содействия глобальным усилиям в борьбе с антропогенным изменением климата" и "Роль органов
COP29
16 ноября 2024 г. 18:32
На COP29 органы финансового мониторинга провели обсуждения по экологическим преступлениям

В рамках COP29 Служба финансового мониторинга Азербайджана совместно с Группой Eqmont организовала панельные дискуссии на темы "Возможности финансовой разведки для содействия глобальным усилиям в борьбе с антропогенным изменением климата" и "Роль органов финансового мониторинга и их партнеров в правоохранительной сфере в борьбе с экологическими преступлениями".

Как сообщает Report, на первой сессии обсуждались вопросы, связанные с легализацией имущества, полученного от экологических преступлений, финансированием терроризма, а также сотрудничество в финансовой, инвестиционной и торговой сферах для поддержания усилий по борьбе с экологическими преступлениями, их последствиями и стратегиями глобальной финансовой разведки.

Председатель правления Службы финансового мониторинга Заур Фатизаде и исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Фатхи Вали обсудили международные усилия в области финансовой разведки и изменения климата, а также предстоящие вызовы.

На второй сессии, модератором которой был заместитель председателя правления Службы Азер Аббасов, акцент был сделан на роль органов финансового мониторинга в выявлении и предотвращении экологических преступлений.

Выступившие директор департамента сотрудничества Службы финансового мониторинга Фуад Алиев, эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности Фабрицио Фиорони и другие подчеркнули важность сотрудничества органов финансового мониторинга с правоохранительными структурами для борьбы с экологическими преступлениями.

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Версия на английском языке ФотоFinancial monitoring agencies mull environmental crimes during COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da maliyyə monitorinqi orqanları ətraf mühit cinayətləri ilə bağlı müzakirələr aparıblar

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