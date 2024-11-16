На COP29 органы финансового мониторинга провели обсуждения по экологическим преступлениям

В рамках COP29 Служба финансового мониторинга Азербайджана совместно с Группой Eqmont организовала панельные дискуссии на темы "Возможности финансовой разведки для содействия глобальным усилиям в борьбе с антропогенным изменением климата" и "Роль органов

В рамках COP29 Служба финансового мониторинга Азербайджана совместно с Группой Eqmont организовала панельные дискуссии на темы "Возможности финансовой разведки для содействия глобальным усилиям в борьбе с антропогенным изменением климата" и "Роль органов финансового мониторинга и их партнеров в правоохранительной сфере в борьбе с экологическими преступлениями".

Как сообщает Report, на первой сессии обсуждались вопросы, связанные с легализацией имущества, полученного от экологических преступлений, финансированием терроризма, а также сотрудничество в финансовой, инвестиционной и торговой сферах для поддержания усилий по борьбе с экологическими преступлениями, их последствиями и стратегиями глобальной финансовой разведки.

Председатель правления Службы финансового мониторинга Заур Фатизаде и исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Фатхи Вали обсудили международные усилия в области финансовой разведки и изменения климата, а также предстоящие вызовы.

На второй сессии, модератором которой был заместитель председателя правления Службы Азер Аббасов, акцент был сделан на роль органов финансового мониторинга в выявлении и предотвращении экологических преступлений.

Выступившие директор департамента сотрудничества Службы финансового мониторинга Фуад Алиев, эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности Фабрицио Фиорони и другие подчеркнули важность сотрудничества органов финансового мониторинга с правоохранительными структурами для борьбы с экологическими преступлениями.