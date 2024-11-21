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На COP29 обсуждено влияние изменения климата на трансграничные водные ресурсы

На COP29 обсуждено влияние изменения климата на трансграничные водные ресурсы В рамках COP29 состоялось мероприятие, посвященное роли управления трансграничными водами в устойчивости к изменению климата.
COP29
21 ноября 2024 г. 18:17
На COP29 обсуждено влияние изменения климата на трансграничные водные ресурсы

В рамках COP29 состоялось мероприятие, посвященное роли управления трансграничными водами в устойчивости к изменению климата.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, мероприятие организовано Минэкологии, Германским обществом международного сотрудничества (GIZ), Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Конвенцией по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

В ходе дискуссий с участием официальных лиц и экспертов обсуждено влияние изменения климата на трансграничные водные ресурсы, а также вопросы сотрудничества в области устойчивого управления ими, в том числе, на основе новых и современных технологий.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов проинформировал присутствующих о мерах, реализуемых в области эффективного использования водных ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da iqlim dəyişikliyinin transsərhəd su resurslarına təsiri müzakirə edilib

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