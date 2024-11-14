На COP29 обсудят цифровизацию Среднего коридора

В рамках Дня урбанизации, туризма и транспорта на COP29 пройдет министерский круглый стол на тему "Устойчивый цифровой Cредний коридор и за его пределами".

В рамках Дня урбанизации, туризма и транспорта на COP29 пройдет министерский круглый стол на тему "Устойчивый цифровой Cредний коридор и за его пределами".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В ходе круглого стола будут обсуждаться последние достижения, а также предстоящие инициативы по продвижению устойчивости и цифровизации Среднего коридора и других транспортных маршрутов.

В мероприятии примут участие министры и руководители учреждений региона и стран за его пределами.

В ходе круглого стола будут обсуждаться успешные практики, связанные с развитием зеленой, устойчивой транспортной инфраструктуры, примеры использования цифровизации и интеллектуальных транспортных систем для повышения энергоэффективности и улучшения оперативной связи. Также состоится обмен мнениями о роли инновационных технологий в снижении выбросов углекислого газа при грузовых перевозках, потенциальной роли автоматизации и искусственного интеллекта в обеспечении устойчивого транспортного сообщения.

По итогам мероприятия планируется принять коммюнике, отражающее коллективную приверженность достижению прогресса в области устойчивого развития и цифровой трансформации в регионе.