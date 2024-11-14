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На COP29 обсудят цифровизацию Среднего коридора

На COP29 обсудят цифровизацию Среднего коридора В рамках Дня урбанизации, туризма и транспорта на COP29 пройдет министерский круглый стол на тему "Устойчивый цифровой Cредний коридор и за его пределами".
COP29
14 ноября 2024 г. 13:25
На COP29 обсудят цифровизацию Среднего коридора

В рамках Дня урбанизации, туризма и транспорта на COP29 пройдет министерский круглый стол на тему "Устойчивый цифровой Cредний коридор и за его пределами".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В ходе круглого стола будут обсуждаться последние достижения, а также предстоящие инициативы по продвижению устойчивости и цифровизации Среднего коридора и других транспортных маршрутов.

В мероприятии примут участие министры и руководители учреждений региона и стран за его пределами.

В ходе круглого стола будут обсуждаться успешные практики, связанные с развитием зеленой, устойчивой транспортной инфраструктуры, примеры использования цифровизации и интеллектуальных транспортных систем для повышения энергоэффективности и улучшения оперативной связи. Также состоится обмен мнениями о роли инновационных технологий в снижении выбросов углекислого газа при грузовых перевозках, потенциальной роли автоматизации и искусственного интеллекта в обеспечении устойчивого транспортного сообщения.

По итогам мероприятия планируется принять коммюнике, отражающее коллективную приверженность достижению прогресса в области устойчивого развития и цифровой трансформации в регионе.

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Версия на азербайджанском языке COP29-da Orta Dəhlizin rəqəmsallaşdırılması müzakirə olunacaq

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